"Минска" уже нет. Во Франции ответили, жив ли еще "нормандский формат"

Переговоры в "нормандском формате" все еще существуют и не будут заброшены.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Merkur.
"Есть пространство"
"Что касается "нормандского формата", он все еще существует. Мы не будет забрасывать его", – сказал он.
По словам министра, еще есть "пространство для диалога", чтобы урегулировать ситуацию вокруг Украины.
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Заявление Путина
Президент России заявил, что эра Минских соглашений, принятых в 2015 году, закончилась, и что они "были убиты еще задолго до вчерашнего признания "республик" Донбасса".
"И не нами, не представителями этих "республик", а действующими киевскими властями. И признание этих "республик" продиктовано тем, что публично руководство Украины начало заявлять, что не собирается выполнять эти соглашения. В этом смысле да, конечно, Минские соглашения – их не существует. Чего ж их выполнять, если мы признали независимость этих образований", – резюмировал Путин.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины после скандального заявления Путина о признании независимости "ЛДНР".
По его словам, Украина однозначно квалифицирует действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, а признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках "Нормандии".
Обстановка
- После фактического официального признания Путиным квазиреспублик на Донбассе западные страны одна за другой начали вводить санкции против России.
- Германия в качестве ответа на договор о дружбе с "ЛДНР" приостановила сертификацию российского газопровода "Северный поток – 2".
- Великобритания ввела санкции против пяти российских банков. Это – банки "Россия", ИС Банк, Генбанк, Промсвязьбанк, Черноморский банк развития. Санкции также введены в отношении трех "лиц с очень высоким уровнем дохода". По словам Бориса Джонсона, их активы в Великобритании будут заморожены.