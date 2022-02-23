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СЬОГОДНІ Новини України

"Мінська" вже немає. У Франції відповіли, чи живий ще "нормандський формат"

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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23 лютого, 15:31
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Жан-Ів Ле Дріан сказав, що думає про переговори в "нормандському форматі"
Ле Дріан з оптимізмом дивиться на майбутнє "нормандського формату".
Ле Дріан з оптимізмом дивиться на майбутнє "нормандського формату". / Фото: Колаж: Сьогодні

Переговори в "нормандському форматі" все ще існують і не будуть занедбані.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє Мerkur.

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"Є простір"

"Щодо "нормандського формату", він все ще існує. Ми не закидатимемо його", – сказав він.

За словами міністра, є ще "простір для діалогу", щоб врегулювати ситуацію навколо України.

Фото – Thomas Coex/Pool via REUTERS.
Фото – Thomas Coex/Pool via REUTERS.

Заява Путіна

Президент Росії заявив, що ера Мінських угод, ухвалених у 2015 році, закінчилася, і що вони "були вбиті ще задовго до вчорашнього визнання "республік" Донбасу".

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"І не нами, не представниками цих "республік", а чинною київською владою. І визнання цих "республік" продиктоване тим, що публічно керівництво України почало заявляти, що не збирається виконувати ці угоди. У цьому сенсі так, звичайно, Мінські угоди – їх не існує. Чого ж їх виконувати, якщо ми визнали незалежність цих утворень", – резюмував Путін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян України після скандальної заяви Путіна про визнання незалежності "ЛДНР".

За його словами, Україна однозначно кваліфікує дії Росії як порушення суверенітету та територіальної цілісності держави, а визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у рамках "Нормандії".

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