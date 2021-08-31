Визит Зеленского в США и выход американцев из Афганистана – главные новости СЕГОДНЯ

Делегация Украины в США уже подписывает совместные документы, а талибы попрощались с американцами / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский совершил долгожданный визит в Вашингтон, в Украине выросло количество зараженных коронавирусом, а на Кавказе спасали украинцев, попавших в лавину.

Сайт "Сегодня" собрал главные события уходящего дня.

Визит в США

Президент Украины Владимир Зеленский находится сейчас с рабочим визитом в США. В ожидании встречи с американским коллегой Джо Байденом украинская делегация уже успела подписать с министром энергетики США Дженнифер Грёнхольма совместное заявление об усилении двустороннего сотрудничества в сферах энергетики и климата.

В Вашингтоне уже подписаны первые совместные документы / Фото Офиса президента Украины



Выход из Афганистана

Спикер Министерства обороны США Джон Кирби объявил об окончании войны в Афганистане. Соответствующее заявление было сделано Пентагоном во вторник рано утром 31 августа.

"В Афганистане больше нет американских войск, военная миссия и сама война завершена", – сказал Кирби.

Также пресс-секретарь оборонного ведомства сообщил, что Пентагон "не предполагает роли военных для помощи в вопросе дальнейшей эвакуации из Афганистана".

Талибы очень быстро навели свои порядки в аэропорту имени Хамида Карзая – первого президента Афганистана после их свержения в 2001 году / Фото Reuters

Коронавирус

За сутки 30 августа в Украине зафиксировано 1356 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 75, медработников – 31). Это на 607 случаев больше, чем было выявлено в субботу.

А мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пригрозил сокращением сотрудникам городского совета, отказывающимся вакцинироваться от коронавируса. Об этом градоначальник написал на своей странице в Facebook.

Реклама

Скандал с пропагандисткой

Спецслужбы Украины начали выяснять обстоятельства работы на День Независимости в Киеве российской пропагандистки телеканала Рен-ТВ Марии Коровиной. Она смогла попасть в Украины и вести прямой репортаж с парада на Крещатике. Согласно первым результатам расследования, гражданка России Мария Коровина не пересекала границы Украины. Кто это на самом деле, сейчас выясняют.

Сегодня же СБУ сообщила о задержании террориста, который по заданию ФСБ РФ готовил террористический акт на территории Украины. Его целью был ведущий специалист по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ.

ДТП с нардепом

Государственному бюро расследований (ГБР) передали дело об аварии 23 августа в Дарницком районе Киева, в которой серьезные травмы получили судьи Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Все потому, что по утверждению одного из свидетелей аварии, в одном из автомобилей был народный депутат Украины. "Во время проведения первоочередных следственных действий один из свидетелей сообщил, что за рулем Audi находился мужчина, как выяснилось – народный депутат Украины. В то же время другие свидетели отрицают эти показания", – сказано в сообщении ГБР.

Опасный Казбек

Благополучно закончилось восхождение на гору Казбек троих украинцев, которые попали под лавину. После того, как российские спасательные службы отказались высылать за ними вертолет, это сделали грузинские спасатели и вечером наши граждане уже были в городе Степанцминда.

Одному из альпинистов потребовалась госпитализация. Однако 1 сентября они собираются вылететь домой.