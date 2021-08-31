Візит Зеленського в США і вихід американців з Афганістану – головні новини СЬОГОДНІ

Делегація України в США вже підписує спільні документи, а таліби попрощалися з американцями / Колаж "Сегодня"

Президент України Володимир Зеленський зробив довгоочікуваний візит до Вашингтону, в Україні зросла кількість заражених коронавірусом, а на Кавказі рятували українців, які потрапили в лавину.

Сайт "Сегодня" зібрав головні події дня, що минає.

Візит в США

Президент України Володимир Зеленський знаходиться зараз з робочим візитом в США . В очікуванні зустрічі з американським колегою Джо Байденом українська делегація вже встигла підписати з міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм спільну заяву про посилення двостороннього співробітництва в сферах енергетики і клімату.

У Вашингтоні вже підписані перші спільні документи / Фото Офісу президента України



Вихід з Афганістану

Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі оголосив про закінчення війни в Афганістані. Відповідну заяву було зроблено Пентагоном у вівторок рано вранці 31 серпня.

"В Афганістані більше немає американських військ, військова місія і сама війна завершена", – сказав Кірбі.

Також прес-секретар оборонного відомства повідомив , що Пентагон "не передбачає ролі військових для допомоги в питанні подальшої евакуації з Афганістану".

Таліби дуже швидко навели свої порядки в аеропорту імені Хаміда Карзая – першого президента Афганістану після їх повалення в 2001 році / Фото Reuters

Коронавірус

За добу 30 серпня в Україні зафіксовано 1356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 75, медпрацівників – 31). Це на 607 випадків більше, ніж було виявлено в суботу.

А мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пригрозив скороченням співробітникам міської ради, які відмовляються вакцинуватися від коронавірусу. Про це градоначальник написав на своїй сторінці в Facebook.

Реклама

Скандал з пропагандисткою

Спецслужби України почали з'ясовувати обставини роботи на День Незалежності в Києві російської пропагандистки телеканалу Рен-ТВ Марії Коровіної. Вона змогла потрапити в Україну і вести прямий репортаж з параду на Хрещатику. Згідно з першими результатами розслідування, громадянка Росії Марія Коровіна не перетинав кордону України. Хто це насправді, зараз з'ясовують.

Читайте також: Скабєєва влаштувала істерику через відмову українського спортсмена фотографуватися з росіянами на Паралімпіаді

Сьогодні ж СБУ повідомила про затримання терориста, який за завданням ФСБ РФ готував терористичний акт на території України. Його метою був ведущий фахівець по розробках перспективних зразків військової техніки і озброєння для ЗСУ.

ДТП з нардепом

Державному бюро розслідувань (ДБР) передали справу про аварію 23 серпня в Дарницькому районі Києва, в якій серйозні травми отримали судді Української асоціації футболу (УАФ).

Все тому, що за твердженням одного зі свідків аварії, в одному з автомобілів був народний депутат України. "Під час проведення першочергових слідчих дій один зі свідків повідомив, що за кермом Audi перебував чоловік, як з'ясувалося – народний депутат України. У той же час інші свідки заперечують ці свідчення", – сказано в повідомленні ДБР.

Небезпечний Казбек

Благополучно закінчилося сходження на гору Казбек трьох українців, які потрапили під лавину. Після того, як російські рятувальні служби відмовилися висилати за ними вертоліт, це зробили грузинські рятувальники і ввечері наші громадяни вже були в місті Степанцмінда.

Одному з альпіністів була потрібна госпіталізація. Проте 1 вересня вони збираються повернутися додому.