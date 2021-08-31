СБУ затримала агента російських спецслужб під час підготовки теракту

Бойовику загрожує до 10 років в'язниці за трьома статтями Кримінального кодексу України

Терорист планував підірвати автомобіль з військовим фахівцем. Колаж: "Сьогодні" / Фото: СБУ

За матеріалами контррозвідки СБУ перед судом постане бойовик, який за завданням ФСБ РФ готував терористичний акт на території України. Його ціллю був провідний фахівець з розробок перспективних зразків військової техніки і озброєння для ЗСУ. Терорист планував підірвати автомобіль з військовим фахівцем за допомогою саморобного вибухового пристрою.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За наявними даними, ліквідація громадянина України мала бути помстою російських спецслужб через його свідчення в одній із справ СБУ. А саме – у провадженні про викриту у лютому 2021 року агентурну мережу ФСБ РФ (її завданням було отримання і передача представникам російської спецслужби інформації з обмеженим доступом в оборонній сфері)", – повідомили в пресслужбі СБУ.

Перед судом постане бойовик, який за завданням ФСБ РФ готував терористичний акт на території України / Фото: СБУ Перед судом постане бойовик, який за завданням ФСБ РФ готував терористичний акт на території України / Фото: СБУ Перед судом постане бойовик, який за завданням ФСБ РФ готував терористичний акт на території України / Фото: СБУ 1 /3

У ході досудового розслідування слідчі СБУ задокументували, що зловмисник в’їхав на підконтрольну територію нашої держави з РФ та за завданням спецслужби країни-агресора планував підірвати автомобіль з військовим спеціалістом. Для цього він хотів використати саморобний вибуховий пристрій.

Що йому інкримінують

Під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури слідчі СБУ зібрали достатні докази вчинення викритим агентом ФСБ РФ правопорушень, передбачених одразу трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15 (замах на злочин);

ч. 1 ст. 258 (терористичний акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

СБУ продовжує викривати диверсантів. Статистика за минулий рік:

Протягом 2020 року контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність 4 агентурних мереж і затримала 11 агентів російських спецслужб, трьох з яких – під час спроби здійснення диверсій і терактів на об'єктах критичної інфраструктури.

Усього у 2020 році за матеріалами контррозвідки розпочато 288 кримінальних проваджень за злочини проти основ національної та громадської безпеки.

Серед цих проваджень 76 стосуються державної зради, 50 – терористичної і диверсійної діяльності, 9 – посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, 4 – шпигунства.

Раніше ми повідомляли, що СБУ викрила потужну ботоферму, яка намагалася дискредитувати "Кримську платформу".

Також нагадаємо, що випускникам академії СБУ вручили медаль з карбуванням "Іван Баканов".

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: