"Война вам не нужна": Арестович обратился к белорусам после провокации РФ

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Именно под визит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву в 14:00 российские самолеты ударили по территории Украины в Ровенской области.

Об этом сказал в видеообращении к белорусам советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Ситуация на границе

Далее, по словам Арестовича, самолеты РФ сделали петлю и ударили по территории Беларуси, чтобы потом "белорусские солдаты радостно колоннами пошли в сторону белорусской границы".

"Я могу повторить: мы не собираемся воевать с белорусами, а вы не должны позволить себя втянуть в эту преступную авантюру, которую россияне провоцируют совершенно сознательно – теперь уже не только с использованием вашей военной инфраструктуры, аэродромов и залпов баллистических ракет по типу "Искандер" с вашей территории", – заявил он.

/ Фото: Офис Президента Украины

Советник главы Офиса президента назвал действия РФ "прямой провокацией":

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"Тут уже прямая провокация – удар по украинской территории, потом – по белорусской. Не дайте втянуть себя в войну – она вам не нужна. Мы за 15 дней уничтожили более 12 000 российских военных. Не нужно вам попадать в их число. Это не нужно Беларуси".

Что произошло

Командование украинских военно-воздушных сил заявило, что российские военные самолёты, войдя в воздушное пространство Украины, нанесли удар по белорусской территории с целью обвинить в этом украинскую сторону и втянуть Беларусь в войну.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников обратился к гражданам Беларуси, предупредив их, что командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций на территории их страны

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Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власть Украины готовились к полномасштабной войне с РФ, однако не ожидала атаки со стороны Беларуси.

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