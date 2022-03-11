Оккупанты за сутки существенно не продвинулись ни на одном из направлений – Арестович

Авиация Украины ночью нанесла мощные удары по скоплениям врага

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Военно-политическая обстановка в Украине остается управляемой, а российские оккупанты на протяжении суток не совершили никакого существенного продвижения.

Об этом на брифинге рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Какая ситуация в Украине

По словам Арестовича, оккупанты остановлены практически по всем направлениям ракетными и авиационными ударами, а также наземными частями Украины.

"Севернее и западнее Киева была контратака украинских войск. Такие же контратаки были на харьковском направлении. В течение ночи наша авиация нанесла мощные удары по скоплениям врага и, пытаясь отомстить, противник нанес ракетные удары по аэродромам Ивано-Франковска, Луцка, по Киевщине, Днепру и другим городам. Это попытка прекратить действия нашей авиации", – сообщил он.

/ Фото: Офис Президента Украины

Кроме этого, советник главы Офиса президента заявил, что власть знает, с кем имеет дело:

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"Вся ситуация будет решена на поле боя. ВСУ и силы обороны поставят точку в агрессии Российской Федерации".

Напомним, Алексей Арестович заявил, что российско-оккупационные войска хаотично бомбят гражданских, потому что не могут противостоять нашим Вооруженным силам.

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