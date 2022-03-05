Возле Чернигова сбит еще один вражеский самолет: видео

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В окрестностях Чернигова украинские военные сбили еще один русский штурмовик.

Об этом на странице Facebook сообщает Оперативное командование "Север".

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Видео с места событий

В сети уже появилось видео сбития самолета:

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что враг терпит невиданные потери, а украинская армия удерживает все ключевые направления. В то же время уже есть решение о десятках миллиардов долларов от Запада на восстановление нашей страны после окончания войны.

По его словам, власти уже думают о будущем для всех украинцев после войны, как оживить экономику и города.

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