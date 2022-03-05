Біля Чернігова збито ще один ворожий літак: відео

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На околицях Чернігова українські військові збили ще один російський штурмовик.

Про це на сторінці в Facebook повідомляє Оперативне командування "Північ".

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Відео з місця подій

У мережі вже з’явилося відео збиття літака:

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що ворог зазнає небачених втрат, а українська армія утримує всі ключові напрямки. Водночас уже є рішення про десятки мільярдів доларів від Заходу на відновлення нашої країни після закінчення війни.

За його словами, влада вже думає про майбутнє для всіх українців після війни, як пожвавити економіку та міста.

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