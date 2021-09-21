Врач-инфекционист рассказала, может ли человек заразиться COVID-19 в третий раз

Врач-инфекционист Ольга Голубовская не исключает, что в будущем люди будут заражаться новыми штаммами COVID-19. Коллаж: "Сегодня"

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская не исключает, что люди будут заражаться новыми штаммами COVID-19 в будущем.

Об этом она заявила в интервью изданию Гордон.

Медик отметила, что риск повторного заражения есть, но он небольшой и пока такой информации у врачей нет.

"Пока еще таких данных нет. Но думаю, что будет можно. Если будут новые варианты. Дело все в том, что эта "Дельта" ускользает как от естественного, так и от искусственного иммунитета. Поэтому мы будем заражаться новыми вариантами", – ответила Голубовская.

Голубовская сообщила, что американские ученые выделили три группы вариантов вируса. Первая группа – это COVID-19 из Уханя (Китай) и его производные. Ко второй группе относятся те, что вызывают озабоченность, например, штамм Дельта. В третью группу пошли штаммы вируса, которые представляют опасность. По словам Голубовской, на данный момент такого варианта коронавируса еще нет.

"Если они возникнут, это будет тотальная резистентность ко всем известным методам противодействия, к вакцинам в том числе. Никакого перекрестного иммунитета и еще чего-то", – добавила Голубовская.

98% всех, кто госпитализирован из-за COVID-19 – не вакцинированы

Ранее мы сообщали, что в Украине за последние три месяца 98,1% пациентов, госпитализированных с COVID-19, – это те, что не сделали прививки.

"По данным электронной системы здравоохранения, в течение последних трех месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине, – невакцинированные. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти – сделайте прививку уже сегодня", – сказал Игорь Кузин, главный государственный санитарный врач страны.

По его словам, сейчас наблюдается стремительное ухудшение эпидситуации, суточное количество новых случаев COVID-19 увеличилось в два раза в течение недели – с 3,3 тыс. в понедельник, 13 сентября, до более чем 6 тыс. в пятницу, 17 сентября.

Плюсы для вакцинированных

Если в Украине будет введен желтый уровень эпидемической опасности, а в учебных заведениях будет вакцинировано 80% персонала, то эти заведения продолжат свою работу;

ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь желтый или зеленый COVID-сертификат;

владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей;

если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать, только если 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат;

при наличии у человека, который пересекает границу Украины, желтого или зеленого сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

Напомним, что с 23 сентября Украина переходит в желтую зону карантина.

Также напомним, что студент из Львовской области скончался через несколько часов после прививки от COVID-19.