Враг пытается зайти в Запорожье и Мариуполь. Что происходит в Украине на восьмое утро вторжения

Военные продолжают защищать позиции / Коллаж "Сегодня"

Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 03.03.2022 относительно российского вторжения на территорию Украины:

На Волынском направлении противник продолжает проводить демонстрационные действия вдоль государственной границы.

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На Полесском направлении враг пытается проводить наступательные действия в районе населенных пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Отмечено дальнейшее развертывание полевых логистических лагерей в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.

На Северском направлении российские оккупанты, не преуспевая в украинских городах Чернигов, Нежин и Сумы, Лебедин и Ахтырка, избегая боевых столкновений с ВС Украины, пытаются добраться до северных окраин Киева.

Вражеские части и подразделения сосредоточились в районах населенных пунктов Барышевка, Новая Басань, Любеч. Частью сил в БТГр из состава 200-й ОМСБр 14-го АК Северного флота ВС РФ, фактически потерявшей боеспособность, осуществляет перегруппировку и пытается наступать в направлении Броваров и Киева.

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На Слобожанском направлении враг проводит наступательную операцию в районах населенных пунктов Золочев, Харьков, Балаклея, пытается продолжить наступление в направлении Лозовой, катастрофически нуждается в пополнении утраченной техники и личного состава.

На Донецком направлении оккупанты из состава 1-го и 2-го АК при поддержке артиллерии продолжают наступательные действия в районах населенных пунктов Новый Айдар, Волноваха и Мариуполь. Главной цели по захвату Мариуполя и выходу на административную границу Донецкой и Луганской областей противник так и не достиг.

На Таврическом направлении противник не оставляет попыток проведения наступательной операции. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов сосредоточил основные усилия на направлении Николаев – Вознесенск.

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В Черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков.

Впервые российские военные преступники признали факт массовой гибели и ранений собственных солдат. Во время очередного вечернего брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ обнародовал собственную информацию о потерях российских оккупационных войск в Украине: 498 погибших и 1597 раненых.

Часть сил противника продолжает действия в районах населенных пунктов Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49-я общевойсковой армии ВС РФ продолжает наступление с целью выйти на окраины Запорожья и Мариуполя.

Для обеспечения дальнейшей высадки тактического воздушного десанта из состава 10-й отдельной бригады специального назначения ВС РФ в районе населенного пункта Баловное захватчик высадил малочисленный десант, который был уничтожен.

В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда ЧФ РФ в составе четырех больших десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении Одессы.

Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника. Социальные сети и известные информационные ресурсы практически в режиме реального времени начинают комментировать последствия поражения и точность попадания вражеских ракет.

Обращаемся к блогерам, экспертам и обычным участникам интернет-сообщества: ваша оперативная информация может стать предметом заинтересованности российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки следующего выстрела врага! Будьте осторожны при распространении информации об обстрелах в режиме реального времени.

Пострадавшие и беженцы

ООН опубликовала данные о пострадавших от войны в Украине, а также о количестве украинцев, которые выехали в соседние страны.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала 752 жертвы полномасштабной войны РФ против нашей страны.

По состоянию на 3 марта из Украины в соседние страны выехал миллион беженцев, которые спасались от бомбардировок войсками РФ. Об этом сообщает верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.