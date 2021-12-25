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Все меньше "красных"! В Украине обновили зоны карантина – список

Юлия Гаврилюк
25 декабря, 09:03
Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране

"Желтых" областей станет больше / Фото: Коллаж: Сегодня

Две "красные" области скоро перейдут в желтую зону карантина. В регионах стабилизировались COVID-показатели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Карантинные зоны

Красная

  • Волынская;
  • Запорожская.

Желтая

  • Днепропетровская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская.
  • Черновицкая,
  • Донецкая,
  • Винницкая,
  • Хмельницкая,
  • Закарпатская,
  • Одесская,
  • Киевская,
  • Житомирская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Черниговская,
  • Черкасская.

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