Все меньше "красных"! В Украине обновили зоны карантина – список

"Желтых" областей станет больше / Фото: Коллаж: Сегодня

Две "красные" области скоро перейдут в желтую зону карантина. В регионах стабилизировались COVID-показатели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Карантинные зоны

Красная

Волынская;

Запорожская.

Желтая

Днепропетровская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая,

Донецкая,

Винницкая,

Хмельницкая,

Закарпатская,

Одесская,

Киевская,

Житомирская,

Сумская,

Николаевская,

Черниговская,

Черкасская.

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