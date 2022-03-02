Всех сбрасывают в одну могилу: Геращенко показал, как в Украине хоронят убитых оккупантов (фото 18+)

РФ постепенно теряет своих военных/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинцы продолжают сражаться за свою землю. Каждый день в войне России против нашей страны погибает много российских оккупантов.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

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"Трупов Российских солдат так много, что их приходиться хоронить в братских могилах во избежание антисанитарии. Необходимо обратиться к нашим Европейским союзникам, чтоб в интересах гуманного отношения к трупам погибших рабов Путина, мы получили мобильные морги-рефрижераторы для сохранения тел погибших", — написал Геращенко.

По словам Геращенко, каждый день в Украине братских могил с труппами оккупантов все больше и больше.

Ситуация в Украине 2 марта

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