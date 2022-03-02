Всех сбрасывают в одну могилу: Геращенко показал, как в Украине хоронят убитых оккупантов (фото 18+)

РФ постепенно теряет своих военных/Фото: коллаж: "Сегодня"
Украинцы продолжают сражаться за свою землю. Каждый день в войне России против нашей страны погибает много российских оккупантов.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.
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"Трупов Российских солдат так много, что их приходиться хоронить в братских могилах во избежание антисанитарии. Необходимо обратиться к нашим Европейским союзникам, чтоб в интересах гуманного отношения к трупам погибших рабов Путина, мы получили мобильные морги-рефрижераторы для сохранения тел погибших", — написал Геращенко.
По словам Геращенко, каждый день в Украине братских могил с труппами оккупантов все больше и больше.
Ситуация в Украине 2 марта
- В Энергодаре местные жители заблокировали продвижение оккупантов. Люди вышли с украинскими флагами и перекрыли дорогу, чтобы не пустить их в город.
- Фермеры забрали у российских оккупантов военную технику. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.
- В Коростене Житомирской области российские военные ударили по блокпосту. Произошла воздушная атака, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека.
- В Житомире российские оккупанты обстреляли частный сектор, повреждены 10 жилых домов. По предварительной информации, погибли четыре человека, из них один ребенок. Еще трое пострадали.
- Оккупанты пыталисьуничтожить телебашню в Харькове вакуумной бомбой. Напомним, что использование боеприпасов объемного взрыва (БОВ), часто называемых в прессе "вакуумной бомбой", запрещено Женевской конвенцией.
- Российский истребитель сбросил бомбу на завод подъемно-транспортного оборудования в Харькове. По словам очевидцев, есть жертвы.