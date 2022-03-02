Всіх скидають в одну могилу: Геращенко показав, як в Україні ховають вбитих окупантів (фото 18+)

РФ поступово втрачає своїх військових/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українці продовжують боротися за свою землю. Щодня у війні Росії проти нашої країни гине багато російських окупантів.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram.

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"Трупів російських солдатів так багато, що їх доводиться ховати в братських могилах, щоб уникнути антисанітарії. Потрібно звернутися до наших Європейських союзників, щоб на користь гуманного ставлення до трупів загиблих рабів Путіна, ми отримали мобільні морги-рефрижиратори для збереження тіл загиблих", — написав Геращенко.

За словами Геращенка, щодня в Україні братських могил з трупами окупантів все більше й більше.

Ситуація в Україні 2 березня

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