ВСУ похвастались трофейным "Тигром"

Трофейный "Тигр" / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские военные заполучили трофейную боевую бронированную машину "Тигр" российских войск. Фотографиями поделился экс-нардеп, командир добровольческого батальона МВД Украины "Луганск-1" Артем Витко в Facebook.
На фото видно, что машину уже покрасили, нанеся на кузов цвета украинского флага.
Ранее сообщалось, что военные оперативного командования "Север" захватили 10 танков противника в ходе боя в Черниговской области.
Также спецназ ВСУ захватил российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
ВСУ просят украинцев помогать обнаруживать и идентифицировать колонны вражеской техники, которые движутся по территории Украины. Это помогает военным адекватно реагировать на угрозу. Это можно сделать при помощи чат-бота в Телеграм.
Война в Украине 10 марта
- Украинские военные уже 15 дней отражают атаки российских оккупантов. Путинские войска не прекращают попыток окружить Киев, но все они безуспешны. ВСУ уже уничтожила целый полк военных РФ недалеко от столицы. Тем временем угроза, связанная с захваченными АЭС, растет. МАГАТЭ потеряла связь не только с Чернобыльской, но и с Запорожской станцией.
- В Днепропетровской области военные РФ нанесли ракетный удар по аэропорту в Лозоватке. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет.
- Под Броварами 10 марта воины ВСУ ликвидировали командира танкового полка российской оккупационной армии полковника Андрея Захарова.
- На войну с Украиной Россия уже бросает частные охранные фирмы — об этом рассказал частный охранник из РФ, который попал в плен к украинским силовикам.