ВСУ похвастались трофейным "Тигром"

Трофейный "Тигр" / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные заполучили трофейную боевую бронированную машину "Тигр" российских войск. Фотографиями поделился экс-нардеп, командир добровольческого батальона МВД Украины "Луганск-1" Артем Витко в Facebook.

На фото видно, что машину уже покрасили, нанеся на кузов цвета украинского флага.

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Ранее сообщалось, что военные оперативного командования "Север" захватили 10 танков противника в ходе боя в Черниговской области.

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Также спецназ ВСУ захватил российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

ВСУ просят украинцев помогать обнаруживать и идентифицировать колонны вражеской техники, которые движутся по территории Украины. Это помогает военным адекватно реагировать на угрозу. Это можно сделать при помощи чат-бота в Телеграм.

Война в Украине 10 марта