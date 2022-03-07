ВСУ выбили оккупантов из аэропорта Николаева – глава ОГА

В Николаеве освободили аэропорт от оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские военные выбили российского оккупанта из Международного аэропорта Николаева. С других направлений ВСУ тоже отбились.
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в видеообращении в Facebook.
По состоянию на 14:15 7 марта, аэропорт контролируется украинскими военными.
"Аэропорт наш. Выбили. Устраиваемся там поудобнее. Самолеты, правда, сейчас полететь не могут. Но аэропорт наш. Это точка нужная", – сказал Ким.
Он также добавил, что после атаки российские военные разбежались по ближайшим лесам.
"Сейчас мы их там по округе, по лесам пособираем. Тех, которые поразбегались и придем в чувства. С других направлений тоже отбились. Там они меньшими силами заходили. Растерянные маленькие ежики – бегают по кустам и не знают, что делать. Сейчас мы всех найдем", – пообещал Ким.
Ситуация в Украине 7 марта
- Украинские защитники уже двенадцатый день защищают Украину от российских оккупантов. С начала войны враг выпустил по Украине около 600 ракет. Однако украинские военные не сдаются. Ими был освобожден город Чугуев Харьковской области. Обстрелы продолжаются. Оккупанты выпустили ракеты по селу Тузлы Одесской области. Кроме того, от воздушного удара пострадала и Житомирская область. Вероятно, враг уже сам не справляется, поэтому решил привлечь к войне против Украины сирийцев за скромную плату.
- Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, чтобы они воевали против Украины. Им предлагают 200-300 долларов за 6 месяцев пребывания на территории Украины.
- Враг нанес воздушный удар по Житомирской области. В результате были разрушены несколько зданий, в частности школа.
- Враг с моря нанес ракетный удар по населенному пункту Тузлы Одесской области.
- С начала войны Российской Федерации против Украины агрессор выпустил по нашей стране около 600 ракет. Однако несмотря на это, система ПВО Украины все еще остается эффективной.
- Украинские защитники освободили Чугуев от оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, враг готовится штурмовать Киев.