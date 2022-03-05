Вывозят вещи? Российские олигархи массово летят в ОАЭ – СМИ

В Дубай уже совершили рейсы олигархи из ближайшего окружения Путина / Фото: Коллаж: Сегодня
Представители российской элиты с начала войны в Украине вывозят имущество, среди которого ценные картины, в Объединенные Арабские Эмираты.
Об этом пишет "Украинская правда".
В Дубай прилетел борт Bombardier Global 7500 Сергея Чемезова 24 февраля. Самолет вылетел из Москвы, сделал остановку в Тель-Авиве и направился в Эмираты. Вернулся в Москву самолет 3 марта.
Этой ночью в Эмираты вылетел самолет министерства обороны России
26 февраля перелет Москва-Дубай-Москва в течение одного дня совершил самолет Bombardier Global 5000 олигарха Юрия Трутнева.
Из Ниццы в Дубай 28 февраля прилетел самолет Bombardier Global 5000, которым, по данным источников "Украинской правды", пользуются братья Ротенберги.
Борт Романа Абрамовича Boeing 787-8 Dreamliner за время войны уже дважды летал в Дубай. Впервые 28 февраля. 4 марта он вернулся в Москву и в тот же день снова вылетел в Дубай.
4 марта около полуночи с военного аэродрома Чкаловский в Московской области вылетел самолет Ту-154М с бортовым номером RA-85041 и утром 5 марта самолет совершил посадку в аэропорту Абу-Даби.
Ситуация в Украине 5 марта
- В Николаевской области российские войска собираются в районе Баштанки и Галицинова и готовятся к перемещениям.
- В Мелитополе, куда вошли российские военные, прошел очередной митинг. Местные жители с голыми руками идут на агрессоров, пугающих стрельбой из автоматов. Люди посылают оккупантов туда же, что и российский военный корабль.
- Российская авиация нанесла точечные удары по Сумам, в частности по инфраструктурным объектам.
- "Укрзализныця" 5 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы отвезти украинцев как можно дальше от боевых действий.
- В путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен, заявил министр обороны Алексей Резников.
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