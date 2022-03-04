За день "Укрзализныця" эвакуировала 3 тысячи женщин и детей из горячих точек

Вчера из города и прилегающих территорий вывезли более 1000 женщин и детей / Коллаж "Сегодня"
Из Ирпеня Киевской области и прилегающих к городу территорий сегодня, 4 марта, эвакуировали железной дорогой более 3000 женщин и детей. Сейчас этот город и близлежащие населенные пункты окружены врагом.
Об этом сообщает УЗ.
"В настоящее время женщины и дети находятся в безопасном месте. Спасибо Службе безопасности в Киеве и Киевской области за поддержку. Укрзализныця и дальше в тандеме со стражами порядка будет проводить эвакуацию с самых опасных точек", – добавили в УЗ.
Вчера, 3 марта, из Ирпеня и прилегающих к городу территорий эвакуированы железной дорогой более 1000 женщин и детей.
Ситуация в Украине 4 марта
- За последние сутки оккупанты совершили налет на несколько городов Украины. Самая сложная ситуация в восточных и южных областях страны.
- В Житомире боевики армии страны-агрессора из воздуха обстреляли учебное заведение в центре города. Колонну с вражескими метками украинские защитники разбили под Николаевом.
- Продолжают держать оборону приграничные регионы — Чернигов и Харьков.
- Украинским спасателям удалось потушить пожар на Запорожской АЭС после того, как противник открыл огонь по атомному реактору. Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от обстрелявших ее оккупантов.
- В Николаев зашли военные ВСУ. Враг движется к городу со стороны Балабановки и Галициново.
- Правительство страны обратилось в Международный комитет Красного Креста за помощью в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население.