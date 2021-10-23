За сутки в Украине обнаружили больше 23 тыс. COVID-больных: где больше всего

В Украине обнаружили новые случаи коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 22 октября в Украине зафиксировано 23 229 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1777, медработников – 438).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошедшие сутки госпитализированы 5 362 человека. За сутки в Украине умерли 483 человека, а выздоровели 8 330 человек.



За все время пандемии в Украине:

заболели – 2 748 614 человек;

выздоровели – 2 369 695 человек;

летальных случаев – 63 486;

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1832), Львовской (1754), Одесской (1499), Харьковской (1409) и Донецкой (1230) областях.

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Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 1221 случай;

Винницкая область – 428 случаев;

Волынская область – 517 случаев;

Днепропетровская область – 1832 случая;

Донецкая область – 1230 случаев;

Житомирская область – 1145 случаев;

Закарпатская область – 350 случаев;

Запорожская область – 1136 случаев;

Ивано-Франковская область – 638 случаев;

Киевская область – 975 случаев;

Кировоградская область – 157 случаев;

Луганская область – 652 случая;

Львовская область – 1754 случая;

Николаевская область – 483 случая;

Одесская область – 1499 случаев;

Полтавская область – 1094 случая;

Ровенская область – 946 случаев;

Сумская область – 1085 случаев;

Тернопольская область – 557 случаев;

Харьковская область – 1409 случаев;

Херсонская область – 956 случаев;

Хмельницкая область – 1075 случаев;

Черкасская область – 683 случая;

Черновицкая область – 576 случаев;

Черниговская область – 831 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ситуация в Украине

В Украине растет количество желающих вакцинироваться. За сутки 19 октября от COVID-19 вакцинировано 226 587 украинцев. От начала вакцинальной кампании привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу 8 901 207 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 658 010 человек (из них двое людей получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 865 911 прививок. 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе были не вакцинированы.

Новый антирекорд коронавируса был установлен 19 октября — 18 912 новых случаев инфицирования коронавирусом. В те же сутки от болезни умерли 495 украинцев. Наибольшее количество заболевших фиксировали в областях, которые находятся в красной зоне.

Минздрав показал кадры из COVID-больниц, которые пугают. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний, невакцинированные от коронавируса граждане имеют в 11 раз больший риск умереть от штамма "Дельта", чем вакцинированные. Риск заболеть у непривитых в 6 раз выше по сравнению с теми, кто получил две дозы вакцины.

В некоторых областях COVID-больницы заполнены полностью. Людей, у которых подтвердили болезнь, не принимают в медучреждения из-за переполненных COVID-отделений.

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