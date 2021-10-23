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За добу в Україні виявили більше 23 тис. COVID-хворих: де найбільше

Юлія Гаврилюк
23 жовтня, 08:16
Зростання захворюваності на коронавірус стрімко збільшується

В Україні виявили нові випадки коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 22 жовтня в Україні зафіксовано 23 229 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 777, медпрацівників – 438).

Про це пише прес-служба МОЗ.

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За минулу добу госпіталізували 5 362 особи. За добу в Україні померли 483 людини, а одужали 8 330 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 748 614 осіб;
  • одужало – 2 369 695 осіб;
  • летальних випадків – 63486;

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1832), Львівській (1754), Одеській (1499), Харківській (1409) і Донецькій (1230) областях.

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Кількість заражених в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1221 випадок;
  • Вінницька область – 428 випадків;
  • Волинська область – 517 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1832 випадки;
  • Донецька область – 1230 випадків;
  • Житомирська область – 1145 випадків;
  • Закарпатська область – 350 випадків;
  • Запорізька область – 1136 випадків;
  • Івано-Франківська область – 638 випадків;
  • Київська область – 975 випадків;
  • Кіровоградська область – 157 випадків;
  • Луганська область – 652 випадки;
  • Львівська область – 1754 випадки;
  • Миколаївська область – 483 випадки;
  • Одеська область – 1499 випадків;
  • Полтавська область – 1094 випадки;
  • Рівненська область – 946 випадків;
  • Сумська область – 1085 випадків;
  • Тернопільська область – 557 випадків;
  • Харківська область – 1409 випадків;
  • Херсонська область – 956 випадків;
  • Хмельницька область – 1075 випадків;
  • Черкаська область – 683 випадки;
  • Чернівецька область – 576 випадків;
  • Чернігівська область – 831 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Ситуація в Україні

  • В Україні зростає кількість охочих вакцинуватися. За добу 19 жовтня від COVID-19 вакциновано 226 587 українців. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 людини, з них отримала одну дозу 8 207 901 особа, повністю імунізовані та отримали дві дози 6 658 010 людей (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 865 911 щеплень. 95% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня були не вакциновані.
  • Новий антирекорд коронавірусу був встановлений 19 жовтня — 18 912 нових випадків інфікування коронавірусом. Тієї ж доби від хвороби померли 495 українців. Найбільшу кількість хворих фіксували в областях, які перебували у "червоній зоні".
  • МОЗ показав кадри з COVID-лікарень, які лякають. За даними Центру контролю і профілактики захворювань, невакциновані від коронавірусу громадяни мають в 11 разів більший ризик померти від штаму "Дельта", ніж вакциновані. Ризик захворіти у нещеплених в 6 разів вищий у порівнянні з тими, хто отримав дві дози вакцини.
  • У деяких областях COVID-лікарні заповнені вщент. Людей, у яких підтвердили хворобу, не приймають у медзаклади через переповнені COVID-відділення.

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