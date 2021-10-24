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За сутки в Украине подтвердили более 20 тыс. случаев заражения COVID-19: где больше всего

Юлия Гаврилюк
24 октября, 08:19
95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные

В Украине обнаружили новые случаи коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 23 октября в Украине зафиксировано 20 791 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей – 1533, медработников – 237).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошедшие сутки госпитализированы 5924 человека, 386 человек скончались, а выписаны 6081 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 2 769 405 человек;
  • выздоровели – 2 375 776 человек;
  • летальных исходов – 63 872;
  • проведено ПЦР-тестов – 13 986 710.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2211), Львовской (1509), Харьковской (1508), Одесской (1403) и Донецкой (1380) областях.

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Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 998 случаев;
  • Винницкая область – 422 случая;
  • Волынская область – 395 случаев;
  • Днепропетровская область – 2211 случаев;
  • Донецкая область – 1380 случаев;
  • Житомирская область – 950 случаев;
  • Закарпатская область – 211 случаев;
  • Запорожская область – 1060 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 737 случаев;
  • Киевская область – 880 случаев;
  • Кировоградская область – 163 случая;
  • Луганская область – 270 случаев;
  • Львовская область – 1509 случаев;
  • Николаевская область – 366 случаев;
  • Одесская область – 1403 случая;
  • Полтавская область – 970 случаев;
  • Ровенская область – 488 случаев;
  • Сумская область – 908 случаев;
  • Тернопольская область – 647 случаев;
  • Харьковская область – 1508 случаев;
  • Херсонская область – 1085 случаев;
  • Хмельницкая область – 897 случаев;
  • Черкасская область – 598 случаев;
  • Черновицкая область – 499 случаев;
  • Черниговская область – 236 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ситуация в Украине

  • В Украине растет количество желающих вакцинироваться. За сутки 19 октября от COVID-19 вакцинировано 226 587 украинцев. От начала вакцинальной кампании привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу 8 901 207 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 658 010 человек (из них двое людей получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 865 911 прививок. 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе были не вакцинированы.
  • Новый антирекорд коронавируса был установлен 19 октября — 18 912 новых случаев инфицирования коронавирусом. В те же сутки от болезни умерли 495 украинцев. Наибольшее количество заболевших фиксировали в областях, которые находятся в красной зоне.
  • Минздрав показал кадры из COVID-больниц, которые пугают. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний, невакцинированные от коронавируса граждане имеют в 11 раз больший риск умереть от штамма "Дельта", чем вакцинированные. Риск заболеть у непривитых в 6 раз выше по сравнению с теми, кто получил две дозы вакцины.
  • В некоторых областях COVID-больницы заполнены полностью. Людей, у которых подтвердили болезнь, не принимают в медучреждения из-за переполненных COVID-отделений.

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