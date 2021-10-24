За добу в Україні підтвердили понад 20 тис. випадків зараження COVID-19: де найбільше

В Україні виявили нові випадки коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні
За добу 23 жовтня в Україні зафіксовано 20 791 новий підтверджений випадок COVID-19 (з них дітей – 1533, медпрацівників – 237).
Про це пише пресслужба МОЗ.
За минулу добу госпіталізовали 5924 особи, 386 людей померли, а одужала 6081 особа.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 769 405 осіб;
- одужало – 2 375 776 осіб;
- летальних випадків – 63 872;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 986 710.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2211), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403) і Донецькій (1380) областях.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 998 випадків;
- Вінницька область – 422 випадки;
- Волинська область – 395 випадків;
- Дніпропетровська область – 2211 випадків;
- Донецька область – 1380 випадків;
- Житомирська область – 950 випадків;
- Закарпатська область – 211 випадків;
- Запорізька область – 1060 випадків;
- Івано-Франківська область – 737 випадків;
- Київська область – 880 випадків;
- Кіровоградська область – 163 випадки;
- Луганська область – 270 випадків;
- Львівська область – 1509 випадків;
- Миколаївська область – 366 випадків;
- Одеська область – 1403 випадки;
- Полтавська область – 970 випадків;
- Рівненська область – 488 випадків;
- Сумська область – 908 випадків;
- Тернопільська область – 647 випадків;
- Харківська область – 1508 випадків;
- Херсонська область – 1085 випадків;
- Хмельницька область – 897 випадків;
- Черкаська область – 598 випадків;
- Чернівецька область – 499 випадків;
- Чернігівська область – 236 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Ситуація в Україні
- В Україні зростає кількість охочих вакцинуватися. За добу 19 жовтня від COVID-19 вакциновано 226 587 українців. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 особи, з них отримала одну дозу 8 207 901 особа, повністю імунізовані та отримали дві дози 6 658 010 осіб (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 865 911 щеплень. 95% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня були не вакциновані.
- Новий антирекорд коронавірусу був встановлений 19 жовтня — 18 912 нових випадків інфікування коронавірусом. Тієї ж доби від хвороби померли 495 українців. Найбільшу кількість хворих фіксували в областях, які перебували у "червоній зоні".
- МОЗ показав кадри з COVID-лікарень, які лякають. За даними Центру контролю і профілактики захворювань, невакциновані від коронавірусу громадяни мають в 11 разів більший ризик померти від штаму "Дельта", ніж вакциновані. Ризик захворіти у нещеплених в 6 разів вищий у порівнянні з тими, хто отримав дві дози вакцини.
- У деяких областях COVID-лікарні заповнені вщент. Людей, у яких підтвердили хворобу, не приймають у медзаклади через переповнені COVID-відділення.
Раніше ми писали:
- Станом на 20 жовтня в Україні в "помаранчевій зоні" перебували 14 областей і Київ. У "червоній" і "жовтій" зонах карантину – по п'ять областей.
- МОЗ показав моторошні фото з COVID-відділень лікарень і як вивозять тіла померлих.