За добу в Україні підтвердили понад 20 тис. випадків зараження COVID-19: де найбільше

В Україні виявили нові випадки коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 23 жовтня в Україні зафіксовано 20 791 новий підтверджений випадок COVID-19 (з них дітей – 1533, медпрацівників – 237).

Про це пише пресслужба МОЗ.

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За минулу добу госпіталізовали 5924 особи, 386 людей померли, а одужала 6081 особа.



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 769 405 осіб;

одужало – 2 375 776 осіб;

летальних випадків – 63 872;

проведено ПЛР-тестувань – 13 986 710.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2211), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403) і Донецькій (1380) областях.

Кількість заражених в регіонах за добу:

м. Київ – 998 випадків;

Вінницька область – 422 випадки;

Волинська область – 395 випадків;

Дніпропетровська область – 2211 випадків;

Донецька область – 1380 випадків;

Житомирська область – 950 випадків;

Закарпатська область – 211 випадків;

Запорізька область – 1060 випадків;

Івано-Франківська область – 737 випадків;

Київська область – 880 випадків;

Кіровоградська область – 163 випадки;

Луганська область – 270 випадків;

Львівська область – 1509 випадків;

Миколаївська область – 366 випадків;

Одеська область – 1403 випадки;

Полтавська область – 970 випадків;

Рівненська область – 488 випадків;

Сумська область – 908 випадків;

Тернопільська область – 647 випадків;

Харківська область – 1508 випадків;

Херсонська область – 1085 випадків;

Хмельницька область – 897 випадків;

Черкаська область – 598 випадків;

Чернівецька область – 499 випадків;

Чернігівська область – 236 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Ситуація в Україні

В Україні зростає кількість охочих вакцинуватися. За добу 19 жовтня від COVID-19 вакциновано 226 587 українців. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 особи, з них отримала одну дозу 8 207 901 особа, повністю імунізовані та отримали дві дози 6 658 010 осіб (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 865 911 щеплень. 95% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня були не вакциновані.

Новий антирекорд коронавірусу був встановлений 19 жовтня — 18 912 нових випадків інфікування коронавірусом. Тієї ж доби від хвороби померли 495 українців. Найбільшу кількість хворих фіксували в областях, які перебували у "червоній зоні".

МОЗ показав кадри з COVID-лікарень, які лякають. За даними Центру контролю і профілактики захворювань, невакциновані від коронавірусу громадяни мають в 11 разів більший ризик померти від штаму "Дельта", ніж вакциновані. Ризик захворіти у нещеплених в 6 разів вищий у порівнянні з тими, хто отримав дві дози вакцини.

У деяких областях COVID-лікарні заповнені вщент. Людей, у яких підтвердили хворобу, не приймають у медзаклади через переповнені COVID-відділення.

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