Захватить Харьков за три дня. Российский пленник признался, что ехал на войну, а не на учения (видео)

Оккупанты признаются, что шли воевать против украинцев. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные, попадающие в плен, начали признаваться в намерениях захватить города в Украине. Один из них рассказал, что ехал не на учения, а на войну в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, опубликовав видео допроса.

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По словам пленника, на захват Харькова у российских войск было три дня.

"Была команда захватить город, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских и занять Харьков. Также было разрешено открывать огонь по мирному населению и всем жителям города", – говорит начальник взвода, который попал в плен.

Впрочем, вместо "легкой прогулки" по Украине врага ожидал тотальный разгром. Из целого взвода захватчиков выжил только офицер на видео и один из солдат. И только потому, что они сдались в плен.

Следователи СБУ задокументировали показания военного и пообещали "наказать захватчика".

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В Украине появятся лагеря для военнопленных оккупантов

В Украине будут создавать полноценные лагеря для российских военнопленных из-за их большого количества.

В Офисе президента подчеркнули, что за первые 10 дней войны России против Украины наши защитники поймали огромное количество военных РФ. Чтобы их содержать, придется создавать лагеря.

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А в МВД заявили, что пленные российские военные будут работать на восстановление экономики Украины.

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