Захопити Харків за три дні. Російський полонений зізнався, що їхав на війну, а не на навчання (відео)

Окупанти зізнаються, що йшли воювати проти українців. / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські військові, які потрапляють у полон, почали зізнаватися у намірах захопити міста в Україні. Один із них розповів, що їхав не на "навчання", а на війну в Україну.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ, опублікувавши відео допиту.
За словами полоненого окупанта, на захоплення Харкова російські війська мали три дні.
"Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всіх жителях міста", – говорить полонений начальник взводу.
Утім замість "легкої прогулянки" Україною на ворога чекав тотальний розгром. Із цілого взводу загарбників вижив лише офіцер на відео та один із солдатів. І лише тому, що вони здалися в полон.
Слідчі СБУ задокументували показання військового та пообіцяли "покарати загарбника".
В Україні з'являться табори для військовополонених окупантів
В Україні створюватимуть повноцінні табори для російських військовополонених через їхню велику кількість.
В Офісі президента наголосили, що за перші 10 днів війни Росії проти України наші захисники впіймали величезну кількість військових РФ. Щоб їх утримувати, доведеться створювати табори.
А в МВС заявили, що полонені російські військові будуть працювати на відновлення економіки України.
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