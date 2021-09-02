Суд над Медведчуком и Украина на грани выхода из зеленой зоны – главные новости СЕГОДНЯ

Медведчуку продлили домашний арест, а гривня отмечает юбилей. Фото: коллаж "Сегодня"

О чем договорились президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден, в Украине 25 лет назад в обращение ввели новую денежную единицу – гривню, а также за последние сутки биткоин взлетел в цене.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные события 2 сентября.

Медведчука оставили под арестом – решение суда

Сегодня, 2 сентября, в Киеве прошло судебное заседание по избранию меры пресечения депутату Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Виктору Медведчуку.

Суд продлил нардепу круглосуточный домашний арест сроком на два месяца – до 31 октября текущего года.

Договор Байдена с Зеленским

В ходе встречи в Белом доме Байден заверил своего гостя, что Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать территориальную целостность Украины, а также продолжат оказывать Киеву помощь в обеспечении безопасности страны.

США и Украина также находятся в финальной стадии переговоров о стратегическом сотрудничестве, которое включает в себя не только противостояние российской агрессии, но и совместные действия в оборонной сфере, в том числе реформу военно-промышленного комплекса страны, углубление сотрудничества в обеспечении безопасности на Черном море, кибербезопасности и обмен разведданными.

Гривне – 25 лет

В Украине 25 лет назад в обращение ввели новую денежную единицу – гривню. Соответствующий указ подписал президент Леонид Кучма 25 августа 1996 года, но официально в обращении гривня появилась уже 2 сентября 1996 года.

Изначально в обращении были такие банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривень, а также такие монеты: 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек. Уже в 2001 году в Украине появилась новая банкнота – 200 гривень, которая, как оказалось, стала самой востребованной среди украинцев.

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15 сентября 2006 года в оборот введена банкнота номиналом 500 гривен, а в октябре 2019 года в Украине появилась самая большая банкнота номиналом 1000 гривень.

Что и биткоином

Курс биткоина в четверг, 2 сентября, подорожал в цене. За последние сутки он стал дороже на 7%. К 11:30 по киевскому времени биткоин торговался на уровне 50 189 долларов.

Некоторые аналитики считают, что курс криптовалюты продолжит движение в восходящем направлении. Например, такого мнения придерживается Михаэль ван де Поппе, который прогнозирует рост биткоина до 57 тыс. долл.

Популярный криптоблогер с ником KALEO спрогнозировал, что "цифровому золоту" потребуется гораздо меньше времени, чтобы преодолеть отрезок 50-60 тыс. долл. Он советовал инвесторам "не моргать".

Украина на грани выхода из зеленой зоны

Украина оказалась на грани выхода из зеленой зоны из-за ухудшения ситуации с коронавирусомв стране. Если такая тенденция сохранится, то в регионах могут ужесточить ограничения.

Так, уже несколько дней подряд не выполняется условие зеленого уровня эпидемической опасности – коэффициент выявления новых случаев превысил 4%.

"В случае невыполнения такого условия в течение еще одного дня, национальная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может принять решение о выходе Украины из зеленой зоны. Это означает, что регионы будут распределены по уровню эпидемической опасности, в соответствии с которыми будут усилены ограничения", – пишут эксперты.

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