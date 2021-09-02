Заява Зеленського і Байдена і гривні 25 років – головні новини СЬОГОДНІ

Озвучили договір Байдена і Зеленського, а гривня відзначає ювілей. Фото: колаж "Сьогодні"

Про що домовилися президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден, в Україні 25 років тому в обіг ввели нову грошову одиницю – гривню, а також за останню добу біткоіни злетів у ціні.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші події 2 вересня.

Договір Байдена із Зеленським

В ході зустрічі в Білому домі Байден запевнив свого гостя, що Сполучені Штати будуть і надалі підтримувати територіальну цілісність України, а також продовжать надавати Києву допомогу в забезпеченні безпеки країни.

США і Україна також знаходяться у фінальній стадії переговорів про стратегічне співробітництво, яке включає в себе не тільки протистояння російської агресії, а й спільні дії в оборонній сфері, в тому числі реформу військово-промислового комплексу країни, поглиблення співпраці в забезпеченні безпеки на Чорному морі, кібербезпеки і обмін розвідданими.

Гривні – 25 років

В Україні 25 років тому в обіг ввели нову грошову одиницю – гривню. Відповідний указ підписав президент Леонід Кучма 25 серпня 1996 року, але офіційно в зверненні гривня з'явилася вже 2 вересня 1996 року.

Спочатку в обігу були такі банкноти: 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень, а також такі монети: 1, 2, 5, 10, 25 і 50 копійок. Вже в 2001 році в Україні з'явилася нова банкнота – 200 гривень, яка, як виявилося, стала найбільш затребуваною серед українців.

15 вересня 2006 року в обіг введена банкнота номіналом 500 гривень, а в жовтні 2019 року в Україні з'явилася найбільша банкнота номіналом 1000 гривень.

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Що з біткоіном

Курс біткоіна в четвер, 2 вересня, подорожчав в ціні. За останню добу він став дорожче на 7%. До 11:30 за київським часом біткоіни торгувався на рівні 50 189 доларів.

Деякі аналітики вважають, що курс криптовалюти продовжить рух у висхідному напрямку. Наприклад, такої думки дотримується Міхаель ван де Поппе, який прогнозує зростання біткоіни до 57 тис. дол.

Популярний кріптоблогер з ніком KALEO спрогнозував, що "цифровому золоту" буде потрібно набагато менше часу, щоб подолати відрізок 50-60 тис. дол. Він радив інвесторам "не моргати".

Україна на межі виходу із зеленої зони

Україна опинилася на межі виходу із зеленої зони через погіршення ситуації з коронавірусом в країні. Якщо така тенденція збережеться, то в регіонах можуть посилити обмеження.

Так, уже кілька днів поспіль не виконується умова зеленого рівня епідемічної небезпеки – коефіцієнт виявлення нових випадків перевищив 4%.

"У разі невиконання такої умови протягом ще одного дня, національна комісія з питань ТЕБ та НС може прийняти рішення про вихід України із зеленої зони. Це означає, що регіони будуть розподілені за рівнем епідемічної небезпеки, відповідно до яких будуть посилені обмеження", – пишуть експерти.

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