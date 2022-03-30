"Здесь в натуре война, тебя завалят!" Оккупант призвал товарища не ехать в Украину (видео)

Оккупанты плачутся своим товарищам. Фото: коллаж "Сегодня"

Российский оккупант рассказал своему товарищу, что на самом деле происходит в Украине. Солдат пожаловался на большие потери армии и то, что РФ не забирает тела погибших.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор российского военного, который в своем Telegram-канале опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

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"C Серегой разговаривал. Говорю на*уй ты сюда будешь ехать? Жить надоело что ли? Потом кому твои дети нужны будут? Мать, жена, двое детей! Я говорю: тебя здесь завалят! Не как в Сирии! Тут в натуре война, е*ать, конкретная! Проезжаешь, на*уй: то голова чья-то лежит, то нога чья-то лежит, кишки-мишки..." – сказал оккупант.

Также солдат рассказал, что на одном из мест, где были бои, тела 30 российских военных раскидало по всему полю.

– Одно поле проезжали, так там, наверное, человек 30 и всех по кусочкам раскидало по всему полю.

– А потом кто их собирает всех?

– Да кто их собирает? Мы, когда на горе заезжали, тоже дох*ра убитых лежало, может передают как-то.

Кроме того, российский солдат заявил, что в Украине "жестко положили Кабардинскую и Ингушскую росгвардии", а также ОМОН.

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"В ста метрах лежала пятка майора". Оккупант поплакался от страха. Перехват разговора

Российские оккупанты в Украине шокированы тем, что их массово уничтожают. Один из врагов в разговоре со своей возлюбленной рассказал, как убило их майора.

- Я тебя очень сильно люблю.

- Я тебя тоже.

- Ты кушаешь, да?

- Да!

- А у нас комбата убило.

- Нифига себе.

- И еще одного пацана с нашего полка. Его порезало прям конкретно, но он живой, 300-й. Четыре метра мы от него стояли. А этот вообще взорвался. Одну только пятку нашли от него. В ста метрах лежала, нах*й, пятка майора. Домой приеду, буду так сильно плакать. Ну не каждый день, просто, наверное. Он даже полдороги до нас сюда не доехал. Может, километров 100, наверное, проехал. И все – пи**а!

- А его получается даже не привезут?

- Пятку привезут, че, в цинке. Просто открывать его не будут и все.

- Офигеть.

- В январе 35 ему исполнилось, 4-го января.

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