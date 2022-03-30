"Тут справді війна, тебе завалять!" Окупант закликав товариша не їхати в Україну (відео)

Окупанти плачуться своїм товаришам. Фото: колаж "Сьогодні"

Російський окупант розповів своєму товаришу, що насправді відбувається в Україні. Солдат поскаржився на великі втрати армії і те, що РФ не забирає тіла загиблих.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова російського військового, яку у своєму Telegram-каналі опублікував радник голови МВС Антон Геращенко.

Реклама

"З Серьогою розмовляв. Кажу на*уй ти сюди їхатимеш? Жити набридло чи що? Потім кому твої діти потрібні будуть? Мати, дружина, двоє дітей! Я кажу: тебе тут завалять! Не як у Сирії! Тут справді війна, є*ать, конкретна! Проїжджаєш, на*уй: то голова чиясь лежить, то нога чиясь лежить, кишки-мишки..." – сказав окупант.

Також солдат розповів, що на одному із місць, де були бої, тіла 30 російських військових розкидало по всьому полю.

– Одне поле проїжджали, то там, напевно, чоловік 30 і всіх по шматочках розкидало по всьому полю.

– А потім хтось їх збирає всіх?

- Та хто їх збирає? Ми, коли на горі заїжджали, теж дох*ра вбитих лежало, може передають якось.

Крім того, російський солдат заявив, що в Україні "жорстко поклали Кабардинську та Інгуську росгвардії", а також ОМОН.

Реклама

"За сто метрів лежала п'ята майора". Окупант поплакався від страху. Перехоплена розмова

Російські окупанти в Україні шоковані тим, що їх масово знищують. Один із ворогів у розмові зі своєю коханою розповів, як убило їхнього майора.

- Я тебе дуже сильно люблю.

- Я тебе теж.

- Ти їси, так?

- Так!

– А у нас комбата вбило.

- Ніфіга собі.

- І ще одного пацана з нашого полку. Його порізало прям конкретно, але він живий, 300-й. Чотири метри ми стояли від нього. А цей взагалі вибухнув. Тільки п'яту знайшли від нього. За сто метрів лежала, нах*й, п'ята майора. Додому приїду, так сильно плакатиму. Ну не щодня, просто, мабуть. Він навіть півдороги до нас сюди не доїхав. Може, кілометрів сто, мабуть, проїхав. І все – пі**а!

- А його виходить навіть не привезуть?

- П'ятку привезуть, у цинку. Просто відкривати його не будуть.

- Офігеть.

- У січні 35 йому виповнилося, 4 січня.

Раніше ми писали: