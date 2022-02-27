Зеленский раскрыл детали разговора с Лукашенко перед началом переговоров с Москвой

Лукашенко пообещал. Посмотри / Коллаж "Сегодня"
Ожидается начало переговоров Украины с представителями страны-агрессора, развязавшей войну в нашей стране 24 февраля, и ее сателлита. Перед этим президент Украины, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский рассказал о деталях разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Об этом сообщил Офис президента Украины.
Заявление
"У меня прошел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Мы не разговаривали с ним два года. А сегодня я говорил с ним долго. Я пояснил ему детально невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты, вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы в Украину шли войска из Беларуси. И он меня заверил в этом. Мое задание как президента – защитить страну. И вы увидели на протяжении этих дней, как мы это выполняем. Лукашенко обратился ко мне, чтобы украинская и российская делегации встретились на речке Припять. Подчеркиваю, без каких-либо условий", – заявил Зеленский.
Обстановка
- Российские войска не смогли взять Киев, потерпели ряд поражений и понесли огромные потери. Это вынудило оккупантов пойти в тактическое отступление.
- До начала переговоров с территории Беларуси в Житомир прилетела ракета "Искандера".
- В самой Беларуси, где 27 февраля проходит референдум по изменениям в Конституцию, прошли акции в поддержку Украины и против войны. Есть задержанные.
- Президент Владимир Зеленский призвал белорусов опомниться, поскольку сейчас они явно проявляют недружественное отношение – с территории Беларуси идет техника и летят ракеты. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.