Зеленский раскрыл детали разговора с Лукашенко перед началом переговоров с Москвой

Лукашенко пообещал. Посмотри / Коллаж "Сегодня"

Ожидается начало переговоров Украины с представителями страны-агрессора, развязавшей войну в нашей стране 24 февраля, и ее сателлита. Перед этим президент Украины, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский рассказал о деталях разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

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"У меня прошел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Мы не разговаривали с ним два года. А сегодня я говорил с ним долго. Я пояснил ему детально невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты, вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы в Украину шли войска из Беларуси. И он меня заверил в этом. Мое задание как президента – защитить страну. И вы увидели на протяжении этих дней, как мы это выполняем. Лукашенко обратился ко мне, чтобы украинская и российская делегации встретились на речке Припять. Подчеркиваю, без каких-либо условий", – заявил Зеленский.

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