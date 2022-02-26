Зеленский снова обратился к украинцам: что известно на данный момент (видео)

Глава страны обратился к украинцам/Коллаж "Сегодня"

Украинцы находятся на своей родной земле и никогда ее не сдадут. Об этом глава страны Владимир Зеленскийсказал в своем видеообращении.

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"Готовность украинцев защищать свое государство, наша солидарность друг с другом и храбрость – сломали сценарий оккупации нашей страны. Мир увидел – украинцы мощные. Украинцы смелые. Украинцы – на своей родной земле и никогда ее не сдадут. Не удивительно, что именно у таких людей всегда друзья более мощные, чем враги", – говорит президент Украины.

По его словам, в течение дня он говорил с лидерами государств – друзьями Украины.

"Чрезвычайный результат в отношениях с Италией. Это действительно новая глава для наших стран. Разговор с Марио Драги, премьер-министром Итальянской Республики, поставил все на свои места. Индия, традиционная мировая сила. Обсудил с премьер-министром Нарендрой Моди ход нашего отпора агрессору. Получил полную поддержку", – уточнил Владимир Зеленский.

Глава страны поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за постоянную поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

"Согласились с ним, что сегодня крайне важен запрет на проход российских военных кораблей в Черное море. Добрый друг Украины Ильхам Алиев, президент Азербайджана, с которым я проговорил, что в нашей стране не хватает нефти и нефтепродуктов. Все не просто, но сейчас все будет. Кстати, Ильхам Алиев и президент Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только поздравить. А еще президент Швейцарии, премьер-министр Греции, премьер-министр Нидерландов Рютте... Чувствуется, что Украина обрела искренность и внимание всего нормального мира",- уточнил Владимир Зеленский.



Также президент Украины рассказал об отключении России от глобальной денежной цивилизации.

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"Наши дипломаты боролись круглосуточно и вдохновенно, чтобы все страны Европы согласовали сильное и справедливое решение отключить Россию от международной межбанковской сети. Есть и эта победа. Это миллиарды и миллиарды убытков для России – конкретная цена за это подлое вторжение в Украину. Мы всегда говорили – за нами правда. А это значит, что удаются даже самые большие достижения", – добавил глава страны.

Владимир Зеленский напомнил, что Украина дает достойный отпор.

"Знаете, сегодня в Киеве был очень хороший солнечный день. День, который оккупанты пытались нам разрушить, как и все остальное в стране. Но сегодня же и первый день жизни девочки, которая в ночь на эту субботу родилась в Киевском метрополитене. Сейчас это укрытие. Мы даем достойный отпор – уверен, вы видите это в новостях. Хочу сказать только одно. Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну. Если дети уже рождаются в укрытиях, даже когда продолжаются обстрелы, то у врага нет никакого шанса в этой, бесспорно, народной войне", – уточнил президент Украины.

Ситуация в Украине 26 февраля

В результате войны России против Украины за более двух первых суток погибли 198 гражданских. Среди них трое детей. Кроме того, 1115 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них 33 ребенка.

На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".

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Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.

Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов, метро используется как убежище.

Также в столице были обстрелы в районе аэропорта "Киев" ("Жуляны").

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