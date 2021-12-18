"Желтых" областей больше всего! Минздрав обновил список карантинных зон

Самый высокий уровень госпитализаций наблюдается в Хмельницкой области / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине по состоянию на 18 декабря 8 областей находятся в красной зоне эпидопасности, все остальные области находятся в желтой зоне.
Об этом пишет Минздрав.
Карантинные зоны
Красная
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Черниговская.
Желтая
- г. Киев,
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черновицкая,
- Донецкая,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Закарпатская,
- Одесская.
В Украине обнаружили штамм "Омикрон"
"Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like). Человек, который оказался инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID -19. Пациент продолжает находиться на лечении", – написал в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Также сейчас проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное обследование контактных лиц.
Ранее мы писали:
- За сутки 17 декабря в Украине 136 962 человека были вакцинированы против COVID-19. Третью дозу получили 60 людей.
- Министерство здравоохранения расширило список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.