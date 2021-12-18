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"Желтых" областей больше всего! Минздрав обновил список карантинных зон

Юлия Гаврилюк
18 декабря, 11:41
Самый высокий показатель уровня заболеваемости по состоянию на 17 декабря зафиксирован в Киеве

Самый высокий уровень госпитализаций наблюдается в Хмельницкой области / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине по состоянию на 18 декабря 8 областей находятся в красной зоне эпидопасности, все остальные области находятся в желтой зоне.

Об этом пишет Минздрав.

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Карантинные зоны

Красная

  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Черкасская,
  • Черниговская.

Желтая

  • г. Киев,
  • Днепропетровская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черновицкая,
  • Донецкая,
  • Винницкая,
  • Хмельницкая,
  • Закарпатская,
  • Одесская.

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В Украине обнаружили штамм "Омикрон"

"Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like). Человек, который оказался инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID -19. Пациент продолжает находиться на лечении", – написал в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также сейчас проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное обследование контактных лиц.

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