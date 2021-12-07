Жуткое ДТП с маршруткой под Черниговом. Мы узнали, в каком состоянии пострадавшие

В аварии выжили семь человек, еще 13 умерли. / Фото: Коллаж: Сегодня

Семь пострадавших в страшном ДТП с маршруткой под Черниговом находятся в больнице. Все они в тяжелом состоянии.

Об этом новостям "Сегодня" рассказал спикер Черниговской облпрокуратуры Валерий Литовченко.

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По данным ОГА, пострадавшие находятся в больницах Чернигова: 5 человек – в городской больнице №2, 1 человек – в областной больнице, 1 – в областной детской больнице.

"Семеро пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии. Открыто и расследуется уголовное производство, на месте еще работают правоохранители", – сообщил Литовченко.

По словам автомобилистов, участок трассы, где произошла авария хоть и не является местом концентрации ДТП, но все же считается сложным, потому как там достаточно много поворотов.

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