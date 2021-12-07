Жахлива ДТП з маршруткою під Черніговом. Ми дізналися, в якому стані постраждалі

В аварії вижили сім людей, ще 13 померли. / Фото: Колаж: Сьогодні
Сім постраждалих у страшному ДТП із маршруткою під Черніговом перебувають у лікарні. Усі вони у тяжкому стані.
Про це новинам "Сьогодні" розповів речник Чернігівської облпрокуратури Валерій Литовченко.
За даними ОДА, постраждалі перебувають у лікарнях Чернігова: 5 людина – у міській лікарні №2, 1 людина – в обласній лікарні, 1 – в обласній дитячій лікарні.
"Семеро постраждалих у ДТП перебувають у важкому стані. Відкрито та розслідується кримінальне провадження, на місці ще працюють правоохоронці", – повідомив Литовченко.
За словами автомобілістів, ділянка траси, де сталася аварія хоч і не є місцем концентрації ДТП, але все ж таки вважається складною, бо там досить багато поворотів.
Що відомо про ДТП під Чернігівом
- Аварія сталася 7 грудня близько 7.55. Спочатку повідомлялося про 10 загиблих та 7 травмованих. Маршрутка їхала з Борзни до Чернігова через Сосницю.
- Трохи пізніше з'явилися перші фото з місця події.
- Незабаром новинам "Сьогодні" розповіли у ДСНС Чернігівської області, що ділянка траси, на якій сталося ДТП, не аварійно небезпечна. Рятувальники припустили, що причини можуть бути дві – або слизька дорога, або порушення правил дорожнього руху з боку водіїв.
- У поліції уточнили, що з-поміж загиблих дітей немає. Водiй вижив. Згодом стало відомо, що серед постраждалих підліток – він у реанімації.
- На час роботи правоохоронців рух автодорогою перекрито в обох напрямках. Поліцейські організували об'їзд місця події ділянкою автодороги Городня – Сновськ – Березне та назад.
- Жертв та постраждалих могло бути більше. Частина людей хотіли сісти в цей автобус у Сосниці, але врешті-решт передумала, уточнили сайт "Сегодня" в ОТГ.
- За останніми даними – 13 людина загинули ще 7 у лікарні Чернігова №2.
- У прокуратурі заявили, що один із ймовірних факторів, які могли призвести до аварії – погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття та службам, які мають обслуговувати дорогу. Також до технічного стану автобуса.
- Свідок смертельної ДТП під Черніговом розповів, що перед фурою почали зупинятися авто та її занесло, після чого сталося зіткнення з автобусом
- Точну причину аварії зможуть встановити за два місяці, як дізнався Телеграм-канал PavlovskyNews. Слідчі вивчають маршрутку та вантажівку, гальмівні шляхи, збирають докази, які потім відправлять на експертизу.