Арахамія назвав умову для запровадження воєнного стану в Україні

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Влада України має намір запроваджувати військовий стан у країні лише у разі відкритого вторгнення військ Росії.

Про це повідомив журналістам 22 лютого голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Арахамія повідомив, що на нараді президента Володимира Зеленського з представниками силових структур та лідерами всіх фракцій "були різні ідеї щодо потенційного запровадження військового стану".

"Всі говорили, що потрібно бути готовими, але вводити військовий стан не будуть доти, якщо, не дай Боже, не почнеться відкрита агресія", – заявив нардеп.

При цьому Арахамія не виключив запровадження надзвичайного чи особливого стану у прикордонних із Росією областях – "залежно від того, як розвиватиметься зараз ситуація".

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На запитання, у яких регіонах можуть запровадити надзвичайний стан, "слуга народу" відповів:

"Прикордонні – Донецька та Луганська. Враховуючи те, що вже сталося, мені здається, що це має сенс. Моя особиста позиція – що вже треба вводити. Але ми всі колегіально вирішимо, якщо це буде необхідно, ми швидко протягом одного дня проголосуємо".

У Раді створять штаб із оборони

Давид Арахамія анонсував створення у Верховній Раді штабу з оборони.

"Цей штаб напрацьовує різні рішення, йдемо до президента і разом із президентом це обговорюємо, потім приймаємо у парламенті", – пояснив він.

Також нардеп анонсував ухвалення законів, які допомагатимуть українській армії посилюватися.

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Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "таким, що давно назрів". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Після підписання указу розпочалося введення російських військ в ОРДЛО. На Донбасі люди помітили вночі колони військової техніки.

Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Відповідно до рішення американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в "ЛДНР".