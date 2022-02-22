Арахамія: У Раді створять штаб оборони

Парламент формує оборонну коаліцію

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував створення у Верховній Раді штабу оборони.

"Було засідання президента з представниками силових структур та лідерами всіх фракцій. Ми домовилися, що парламент працюватиме у так званій оборонній коаліції. Ми сказали, що всі політичні суперечки, які є, відкладаються зараз тимчасово убік", – повідомив політик журналістам 22 лютого.

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Арахамія анонсував зміни до законодавства України:

"Завтра ж будуть зміни до оборонного бюджету, зміни до правил закупівлі для того, щоб дати можливість усім силовим структурам проводити швидку процедуру закупівель, щоб посилювати обороноздатність".

За його словами, президент Володимир Зеленський говорив про необхідність ухвалювати закони, які допомагатимуть армії посилюватися:

"Це не лише про гроші, це закон про територіальну оборону, законопроєкт про зброю, щоб люди могли самостійно купувати зброю і потім записуватись у територіальну оборону".

"Слуга народу" додав, що "домовлялися також створити штаб у парламенті з оборони, регулярно зустрічатися".

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"Цей штаб напрацьовує різні рішення, йдемо до президента і разом з президентом це обговорюємо, потім приймаємо у парламенті", – пояснив він.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "таким, що давно назрів". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Після підписання указу розпочалося введення російських військ в ОРДЛО. На Донбасі люди помітили вночі колони військової техніки.

Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Відповідно до рішення американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в "ЛДНР".

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Україна готується розірвати дипвідносини з РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав розрив дипломатичних відносин з Росією таким, що відповідає інтересам держави.

"Сьогодні вночі я підписав подання на президента України з пропозицією розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією", – повідомив він на брифінгу 22 лютого.

За словами Кулеби, "це відбудеться, як тільки президент ухвалить відповідне рішення".