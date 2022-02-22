Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🤐 Фейки про Донбас 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Оце Путіна принизили! США однією картинкою порівняли історію РФ та України

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 лютого, 17:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Коли Україна процвітала, на місці Москви ще було болото
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Посольство США в Україні відреагувало на заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що українська держава є творінням Володимира Леніна.

Посольство опублікувало у Twitter порівняльну таблицю, яка показує, що Київ був заснований набагато раніше за Москву.

Реклама

996 рік – у Києві збудовано Десятинну церкву;

1011 рік – Софійський собор;

1070 рік – Видубицький монастир;

Реклама

1108 рік – Михайлівський Золотоверхий собор.

На місці нинішньої Москви на той час був ліс, зазначили у посольстві США.

Реклама

Путін назвав Україну витвором Леніна

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого у зверненні до нації назвав Україну витвором Леніна і погрожував забрати території.

Коментуючи українську декомунізацію, Путін заявив, що сучасна Україна була "цілком і повністю" створена "більшовицькою, комуністичною Росією".

"Причому Ленін та його соратники робили це в дуже грубий стосовно самої Росії спосіб – через відторгнення від неї частини її власних історичних територій", – наголосив президент РФ.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав указ про це "таким, що давно назрів". Потім Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Після підписання указу розпочалося введення російських військ в ОРДЛО. На Донбасі люди помітили вночі колони військової техніки.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Їздять військові та виловлюють. Ми дізналися, що відбувається у Донецьку – ексклюзив Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Ще один фейк? Ми дізналися, чи звучатимуть у Києві сирени Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна В Україні створили сервіс, який показує війська РФ на кордоні – карта Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

186 356

захворіло за тиждень в Україні

-19%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.34

Російський рубль (₽)

0.3738

Євро (€)

32.2

Doodle Сьогодні
22 лютого. Стів Ірвін. Рівно 60 років від дня народження австралійського натураліста і тележурналіста – мисливця за крокодилами...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти