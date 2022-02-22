Оце Путіна принизили! США однією картинкою порівняли історію РФ та України

Коли Україна процвітала, на місці Москви ще було болото

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Посольство США в Україні відреагувало на заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що українська держава є творінням Володимира Леніна.

Посольство опублікувало у Twitter порівняльну таблицю, яка показує, що Київ був заснований набагато раніше за Москву.

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996 рік – у Києві збудовано Десятинну церкву;

1011 рік – Софійський собор;

1070 рік – Видубицький монастир;

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1108 рік – Михайлівський Золотоверхий собор.

На місці нинішньої Москви на той час був ліс, зазначили у посольстві США.

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Путін назвав Україну витвором Леніна

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого у зверненні до нації назвав Україну витвором Леніна і погрожував забрати території.

Коментуючи українську декомунізацію, Путін заявив, що сучасна Україна була "цілком і повністю" створена "більшовицькою, комуністичною Росією".

"Причому Ленін та його соратники робили це в дуже грубий стосовно самої Росії спосіб – через відторгнення від неї частини її власних історичних територій", – наголосив президент РФ.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав указ про це "таким, що давно назрів". Потім Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Після підписання указу розпочалося введення російських військ в ОРДЛО. На Донбасі люди помітили вночі колони військової техніки.