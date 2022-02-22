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Вот это Путина унизили! США одной картинкой сравнили историю РФ и Украины

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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22 февраля, 17:09
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Когда Украина процветала, на месте Москвы еще было болото
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Посольство США в Украине отреагировало на заявление президента России Владимира Путина о том, что украинское государство является творением Владимира Ленина.

Посольство опубликовало в Twitter сравнительную таблицу, показывающую, что Киев был основан гораздо раньше Москвы.

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996 год – в Киеве построена Десятинная церковь;

1011 год – Софийский собор;

1070 год – Выдубицкий монастырь;

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1108 год – Михайловский Златоверхий собор.

На месте нынешней Москвы в это время был лес, отметили в посольстве США.

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Путин назвал Украину творением Ленина

Президент России Владимир Путин 21 февраля в обращении к нации назвал Украину творением Ленина и пригрозил ей отобрать территории.

Комментируя украинскую декоммунизацию, Путин заявил, что современная Украина была "целиком и полностью" создана "большевистской, коммунистический Россией".

"Причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом – за счет отторжения от нее части ее собственных исторических территорий", – подчеркнул президент РФ.

Путин признал "ЛДНР"

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". Глава РФ назвал указ об этом "давно назревшим". Потом Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

После подписания указа начался ввод российских войск в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники.

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