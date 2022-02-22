Кличко відповів Путіну: Київська Русь уже стояла, доки Москва з болота вилазила

Мер Києва закликав Захід запровадити санкції проти Москви

/ Фото: Reuters, Facebook, Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко випустив звернення до українців щодо російської агресії проти України. Він назвав виступ президента РФ Володимира Путіна цинічним та неадекватним.

"З дій російської влади ми бачимо, що Росія фактично оголосила Україні війну. У Донецьку та Луганську купа російських військ, які рухалися туди всю ніч, оперативно після виступу Путіна та визнання ним абревіатурних утворень. Це йшла орда, яка називає себе "миротворцями". Безглуздя і повна зневага до міжнародного права та суверенітету незалежних країн. Цинічно та неадекватно російський правитель поставив під сумнів існування української держави та українського народу. Зверніть увагу, що Русь була Київською, а Київ — великим містом, ще коли були болота і ніхто не уявляв, що на них колись з'явиться Москва. Тому змиріться з цим та зрозумійте нарешті: Україна обрала свій шлях та своє майбутнє. Воно — не в Російській імперії, а в цивілізованій демократичній спільноті країн. За цей вибір ми заплатили високу ціну та відстоюємо вже 8 років, відбиваючи російську агресію. Ми не боїмося і боротимемося далі", — сказав він.

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Кличко закликав країни Заходу терміново запровадити санкції проти Росії.

"Демократичний світ, сподіваюся, розуміє масштаб загрози. Путін, який перекреслив усі дипломатичні зусилля, зупинятися не збирається. Тому партнери України мають негайно запровадити весь пакет санкцій проти агресора, який погодили ЄС та НАТО. Ми вдячні тим державам, лідери яких заявили про готовність ввести санкції. Часу на розмови немає. Цю повзучу окупацію, кровопролиття, брехню, імперські амбіції настав час зупинити, бо апетити агресора зростатимуть, і не лише проти України", — сказав він.

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