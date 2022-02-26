Арестович: Під Сумами армія РФ повністю деморалізована

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Суми повністю під контролем України, а чи не російських окупантів.

Про це на брифінгу заявив позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

Реклама

"Російська армія деморалізована"

"Суми повністю під нами, незважаючи на попередні повідомлення, що нібито половина Сум під ними. Наявні, колишні військовослужбовці самоорганізувалися і навіть роблять вилазки в бік супротивника – палять йому тили, пальне, бензовози", – розповів позаштатний радник.

За його словами, зараз там російська армія повністю деморалізована.

"Зупинилася, не відбувається жодних дій, немає пального, немає настрою та немає моралі", – сказав Арестович.

"Путін почав програвати"

Раніше Олексій Арестович зазначив, що президент Росії Володимир Путін змінив риторику щодо вторгнення до України, оскільки відчув, що почав програвати.

Реклама

За його словами, Кремль має прикмету – "як тільки в хід ідуть згадки "кадировців", значить, відчуває, що почав програвати".

На Чернігівщині ЗСУ знищили колону ворога

Збройні сили України знищили колону ворога на Чернігівщині. Раніше українські військові завдали ракетного удару по колоні супротивника.

"Ракетні війська та артилерія ЗСУ продовжують завдавати ударів на поразку супротивника. Знищено колону ворога в Чернігівській області. Вірте у ЗСУ! Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.

Читайте також: