"Азов" пішов у контратаку: знищено десятки окупантів й техніку

«Азов» жорстко вдарив по російських окупантах / Фото: Колаж: Сьогодні

Силами полку "Азов" було проведено контратаку, внаслідок якої знищено 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигри, близько тридцяти росіян, двоє потрапили в полон. Про це повідомляє в Telegram-каналі полк.

Перебуваючи в полоні, вони знову почали розповідати, що вони не знали, куди їх відправляють.

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Двоє танкістів, один з яких – російський офіцер, командир взводу, вирішили здатися. А інші екіпажі, що знаходилися в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди.

Тепер росіяни закликають інших солдатів і офіцерів, які прийшли на українську землю, не чинити військових злочинів та здаватися, не ставати окупантами й припинити вбивати громадян України.

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Ситуація з полоненими

У Миколаївській області четверо членів диверсійно-розвідувальної групи російських загарбників здалися місцевим мешканцям.

Також ми інформували, що у місті Новий Буг Миколаївської області російський військовий добровільно здався українським правоохоронцям. Його напоїли, нагодували й дали зателефонувати додому.

Оперативне командування "Північ" заявило про захоплення у полон командира танкового батальйону Російської Федерації.

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У Сумській області військові ЗСУ затримали російського окупанта. Крім того, жителі Сум поговорили з одним із загарбників та попередили його про наслідки у разі бойових дій.

Під час бою у Новій Каховці в полон українським військовим здався зрадник, який у 2014-му році в Криму перейшов на службу до окупантів.