Вагітні жінки перебувають у зоні ризику COVID-19 – МОЗ

Вакцинація від коронавірусу вагітних. Фото: колаж "Сьогодні"

Вагітні жінки мають більш високий ризик ускладнень від COVID-19 в порівнянні з тими, хто не при надії. Вони частіше потрапляють до реанімації та під апарат штучної вентиляції легенів.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України на сторінці в Facebook.

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Вагітні жінки в зоні ризику

Як стало відомо, вагітні жінки з симптоматичним перебігом COVID-19 мають на 70% вищий ризик померти внаслідок цієї хвороби.

Крім того, коронавірус під час вагітності також може викликати передчасні пологи (народження дитини раніше 37-го тижня) і госпіталізацію новонародженого в палату інтенсивної терапії.

Як вакцинація від COVID-19 впливає на вагітність?

Вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні не має негативного впливу на плід або на майбутню матір, а також не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус.

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Зазначається, що користі від вакцинації як для вагітної, так і для дитини, набагато більше.

Вакцинація захищає від тяжкого перебігу COVID-19

Під час вибору вакцин для щеплень вагітних, варто віддавати перевагу вакцинам на платформі мРНК – в Україні це Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

До речі, мільйони майбутніх матерів у всьому світі щеплені від ковіду вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech без жодних негативних наслідків для них або дитини.

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Вакцинація від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

Коли в Україні буде пік COVID-19? Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні зросла на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

На сьогодні заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.

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