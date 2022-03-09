Будемо бити ворога його ж зброєю: звернення Зеленського

/ Фото: Офіційний сайт президента України, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців в 14-й день оборони країни від російського нападу.

"Масштаб загрози державі – максимальний. Окупаційний контингент вже завів на нашу територію майже усіх, кого збирали для вторгнення в Україну. Але і масштаб нашої відповіді – максимальний. І це два різних слова "максимальний". У них – і в нас. У них – тільки техніка. По максимуму. У нас – до техніки ще народ. На висоті. У них – тільки накази. Наступати. Вбивати. Знущатись. А у нас – ще реальне бажання мільйонів українців перемогти. Захиститись. Очистити свою країну", — сказав він.

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Зеленський зазначив, що весь світ знає про героїзм українців.

"Ми вистояли й надихнули увесь світ нашою рішучістю. Немає такого куточка на землі, де б не знали, з яким героїзмом український народ захищає власну землю... Наші військові й тероборонівці змогли поповнити арсенал нашої техніки багатьма трофеями, які взяли на полі бою. Танки ворога, бронемашини, боєприпаси – тепер працюватимуть на нашу оборону. На наше життя. Що може бути більш принизливе для окупантів? Ми будемо бити ворога його ж зброєю. На додачу до нашої, яку російські війська вже непогано відчули. Відчули так, що все більше солдатів і командирів противника ставлять собі просте питання: а для чого їх послали на цю землю, на цю війну? І у них немає відповіді. Окрім одного слова – "загибель", — сказав він.

Президент України звернувся російською мовою до російських солдатів.

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"Російські солдати! Ви ще маєте шанс вижити. Майже два тижні нашого опору показали, що ми не здамося. Що ми воюватимемо, доки не повернемо свою землю і доки не відповімо сповна за всіх наших убитих людей. За вбитих дітей. Ви можете врятуватися. Якщо просто підете. Не вірте своїм командирам, коли вони кажуть вам, що ви ще маєте шанси в Україні. Вас тут нічого не чекає, крім полону чи загибелі. Ви забираєте наші життя і віддасте свої. І ми знаємо – у нас є перехоплення, – що ваші командири вже все розуміють", — сказав він.

Також президент зазначив, що Захід не може наважитися на критично важливе рішення для України, яке наша країна ухвалила б одразу, щоб допомогти друзям.

"Україна з першого дня російського вторгнення повторює партнерам: якщо ви не закриєте небо, ви будете також відповідальні за катастрофу. Росія застосовує ракети, авіацію і гвинтокрили проти цивільних. Проти міст. Проти нашої інфраструктури. Це гуманітарний обовʼязок світу – реагувати. Але... Рішення немає", — сказав він.

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Зеленський подякував Польщі за готовність надати Україні бойові літаки, та закликав діяти швидше.

"Послухайте: у нас війна! Це ж не пінг-понг! Це про людські життя! Ми ще раз просимо – вирішуйте це швидше. Не перекидайте відповідальність, а відправте нам літаки", — сказав він.

Президент розповів про домовленість щодо "зелених коридорів" і про продовження евакуації з міст і містечок Київської області. З Димера, Ворзеля, Ірпеня вивезли вже понад 18 тисяч людей.

"Суми – Полтава. Ізюм – Лозова. Енергодар – Запоріжжя. Маріуполь – Запоріжжя. Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель – до Києва. Наші урядовці та військові створили всі умови. Якщо буде хоч один постріл – повна відповідальність на окупантах. А як відповідає світ – ви вже побачили. Потужно. Санкційними пакетами", — сказав Зеленський.

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