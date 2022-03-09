Ворога треба знати в обличчя! Українська розвідка назвала імена окупантів-льотчиків – список

В Україні на них чекає крах

Обличчя окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Українська розвідка оприлюднила список льотного складу стратегічної авіації ПКС Росії, який планується до переміщення на аеродроми Білорусі для здійснення ракетно-бомбових ударів по українських містах.

Про це повідомили на сторінці ГУР МО України в Facebook.

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"Гарантуємо, що ви (російські пілоти – Ред.) сповна відчуєте гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним. Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.

Командири літаків ТУ-160, 22 гвардійська бомбардувальна авіаційна дивізія (Саратовська обл., м. Енгельс):

командир – генерал-майор Пчела Олег Володимирович, дата народження 14.11.1970

старший штурман – полковник Баранов Олег Юрійович, дата народження – 23.05.1967, адреса проживання: Саратовська область, м. Енгельс-1 будинок. 82 кв. 20 (льотне містечко).

121 важкий бомбардувальний авіаційний полк (військова частина 85927, Енгельс) (у бойовому складі Ту-160М, Ту-160):

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командир полку – полковник Скитський Олег Ігорович, дата народження 24.07.1980, адреса проживання: Саратівська область, м. Енгельс-1 будинок. 82 кв. 37 (льотне містечко)

командир ескадрильї полку – підполковник Волковицький Сергій Іванович, дата народження – 05.08.1973, адреса проживання: Саратівська область, м. Енгельс-1 будинок. 81 кв. 17 (льотне містечко)

екіпаж – командир корабля підполковник Волковицький С.І.; льотчик-інструктор підполковник Бурдаков П.В.; штурман корабля майор Елькін Д.В.; штурман-інструктор підполковник Малінін В.В.

заступник командира ескадрильї полку – майор Гуцал Олексій Миколайович, дата народження – 28.11.1979

командир корабля – майор Мішин Сергій

командир корабля – майор Тверітін Ігор Юрійович, дата народження – 03.12.1974, адреса проживання: Саратівська область, м. Енгельс-1 будинок. 1 кв. 175 (річне містечко)

підполковник Хамітов Руслан – https://m.ok.ru/profile/571140973127

Командири літаків ТУ-95, 184 важкий бомбардувальний авіаційний полк (Енгельс) (у бойовому складі Ту-95МС):

командир полку – полковник Симоненко Олександр

командир ескадрильї підполковник Павлюков Федір (1982-1983 р.н.)

182 важкий бомбардувальний авіаційний полк (військова частина 75715, Українка) (у бойовому складі Ту-95МС):

командир – полковник Єгоров Дмитро

командир ескадрильї підполковник Манягін Олександр

заступник командира ескадрильї майор Юрасов Олександр Віталійович

Льотчики:

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підполковник Сирбу Сергій Г.

командир авіаційного загону підполковник Шабунін Сергій Валерійович, 15.03.1974, [email protected]

майор Волков С.М.

майор Семенюк О.В.

Штурмани:

полковник Павлюканець Г.Ф.

підполковник Циганко О.В.

майор Могилевський К.А.

майор Савін С.А.

капітан Палто К.В.

Бортові спеціалісти:

підполковник Кругленко В.Г.

майор Баяндін А.В.

майор Баранов В.В.

майор Литвинов С.М.

капітан Бичин Р.М.

капітан Пахомовський А.А

старший лейтенант Поплевкін Н.П.

старший прапорщик Леонтьєв В.І.

командир авіаційного загону Птах Сергій Анатолійович – 21.08.1971, [email protected], тел. 89145531707

Льотчики Ту-95МС:

Ільїн Сергій Юрійович (орієнтовно 1973-1974 р.н. відомі телефони д. 84164222316 м. 7-914-585-94-83 [email protected]

майор Поваляєв Сергій

штурман – капітан Жуланов Денис

Раніше ми повідомляли, що на Херсонщині ЗСУ збили ще один літак окупантів.

Також нагадаємо, над Харковом нацгвардійці збили ворожий винищувач Су-25.