Ворога треба знати в обличчя! Українська розвідка назвала імена окупантів-льотчиків – список

Українська розвідка оприлюднила список льотного складу стратегічної авіації ПКС Росії, який планується до переміщення на аеродроми Білорусі для здійснення ракетно-бомбових ударів по українських містах.
Про це повідомили на сторінці ГУР МО України в Facebook.
"Гарантуємо, що ви (російські пілоти – Ред.) сповна відчуєте гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним. Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.
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Командири літаків ТУ-160, 22 гвардійська бомбардувальна авіаційна дивізія (Саратовська обл., м. Енгельс):
- командир – генерал-майор Пчела Олег Володимирович, дата народження 14.11.1970
- старший штурман – полковник Баранов Олег Юрійович, дата народження – 23.05.1967, адреса проживання: Саратовська область, м. Енгельс-1 будинок. 82 кв. 20 (льотне містечко).
121 важкий бомбардувальний авіаційний полк (військова частина 85927, Енгельс) (у бойовому складі Ту-160М, Ту-160):
- командир полку – полковник Скитський Олег Ігорович, дата народження 24.07.1980, адреса проживання: Саратівська область, м. Енгельс-1 будинок. 82 кв. 37 (льотне містечко)
- командир ескадрильї полку – підполковник Волковицький Сергій Іванович, дата народження – 05.08.1973, адреса проживання: Саратівська область, м. Енгельс-1 будинок. 81 кв. 17 (льотне містечко)
- екіпаж – командир корабля підполковник Волковицький С.І.; льотчик-інструктор підполковник Бурдаков П.В.; штурман корабля майор Елькін Д.В.; штурман-інструктор підполковник Малінін В.В.
- заступник командира ескадрильї полку – майор Гуцал Олексій Миколайович, дата народження – 28.11.1979
- командир корабля – майор Мішин Сергій
- командир корабля – майор Тверітін Ігор Юрійович, дата народження – 03.12.1974, адреса проживання: Саратівська область, м. Енгельс-1 будинок. 1 кв. 175 (річне містечко)
- підполковник Хамітов Руслан – https://m.ok.ru/profile/571140973127
Командири літаків ТУ-95, 184 важкий бомбардувальний авіаційний полк (Енгельс) (у бойовому складі Ту-95МС):
- командир полку – полковник Симоненко Олександр
- командир ескадрильї підполковник Павлюков Федір (1982-1983 р.н.)
182 важкий бомбардувальний авіаційний полк (військова частина 75715, Українка) (у бойовому складі Ту-95МС):
- командир – полковник Єгоров Дмитро
- командир ескадрильї підполковник Манягін Олександр
- заступник командира ескадрильї майор Юрасов Олександр Віталійович
Льотчики:
- підполковник Сирбу Сергій Г.
- командир авіаційного загону підполковник Шабунін Сергій Валерійович, 15.03.1974, [email protected]
- майор Волков С.М.
- майор Семенюк О.В.
Штурмани:
- полковник Павлюканець Г.Ф.
- підполковник Циганко О.В.
- майор Могилевський К.А.
- майор Савін С.А.
- капітан Палто К.В.
Бортові спеціалісти:
- підполковник Кругленко В.Г.
- майор Баяндін А.В.
- майор Баранов В.В.
- майор Литвинов С.М.
- капітан Бичин Р.М.
- капітан Пахомовський А.А
- старший лейтенант Поплевкін Н.П.
- старший прапорщик Леонтьєв В.І.
- командир авіаційного загону Птах Сергій Анатолійович – 21.08.1971, [email protected], тел. 89145531707
Льотчики Ту-95МС:
- Ільїн Сергій Юрійович (орієнтовно 1973-1974 р.н. відомі телефони д. 84164222316 м. 7-914-585-94-83 [email protected]
- майор Поваляєв Сергій
- штурман – капітан Жуланов Денис
Раніше ми повідомляли, що на Херсонщині ЗСУ збили ще один літак окупантів.
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