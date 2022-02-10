З ким уникати зустрічей, щоб не заразитися COVID-19: список

Деякі люди мають занадто високий рівень ймовірності заразити інших. / Фото: Колаж: Сьогодні

За останні тижні в Україні зростає кількість підтверджених випадків COVID-19. Аби знизити ризик захворюваності, слід дотримуватися усіх протиепідемічних правил та обмежити коло контактних осіб.

Про це повідомляє Telegram-канал Коронавірус Інфо.

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Слід не забувати, що коронавірусна хвороба може протікати безсимптомно. А ризик заразитися є у місцях, де ви найменше очікуєте.

Контакти високого ризику:

члени сім'ї інфікованого,

вразливі контактні особи за станом здоров'я,

особи, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступпенем ризику (лікарні та установи довготривалого догляду тощо).

Контакти низького ризику:

ті, хто отримав повний курс щеплення та ревакцинацію.

Коли потрібно здавати ПЛР-тест

Під час огляду лікар має визначити необхідність тестування. Стандарти МОЗ України передбачають, що лікар обов’язково має призначати ПЛР-тестування на COVID-19 пацієнтам:

з підозрою на COVID-19;

з ознаками інших ГРВІ;

з ознаками вірусної пневмонії;

із позагоспітальною пневмонією;

контактним особам у разі появи симптомів, які не виключають COVID-19.

Поки не отримаєте результати тесту або якщо маєте видимі симптоми ГРВІ, потрібно самоізолюватися та не виходити у місця з великою кількістю людей.

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