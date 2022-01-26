COVID-19 серед дітей. В яких областях школи перейшли на "дистанційку"

Все більше дітей хворіють на COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

З 24 січня у країні знову з'явилася червона зона карантину через високу захворюваність на COVID-19. Школи у багатьох містах масово переводять на дистанційне навчання.

Сайт "Сьогодні" розповідає, які школи перейшли на "дистанційку", а які лише збираються.

Реклама

Закарпатська область

У Закарпатській області 24 січня регіональна комісія з питань ТЕБ та НС рекомендувала перевести школи на дистанційне навчання.

Херсонська область

На Херсонщині учнів старших та молодших класів переводять на дистанційне навчання з 27 січня. Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Чернівецька область

У Чернівецькій області усі навчальні заклади перевели на дистанційне навчання. Такі зміни призначили із п'ятниці, 21 січня.

Реклама

У регіоні місцева влада вирішила запровадити "дистанційку" через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги та COVID-19.

Ужгород

В Ужгороді усі навчальні заклади переводять на дистанційну форму навчання. Школярі навчаються онлайн вже із понеділка, 24 січня.

У всіх школах Ужгорода запроваджено карантин із дистанційною формою навчання. Він триватиме два тижні.

Реклама