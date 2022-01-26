COVID-19 среди детей. В каких областях школы перешли на "дистанционку"

Все больше детей болеют коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

С 24 января в стране снова появилась красная зона карантина из-за высокой заболеваемости на коронавирус. Школы во многих городах массово переводят на дистанционное обучение.

Сайт "Сегодня" рассказывает, какие школы перешли на "дистанционку", а какие только собираются.

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Закарпатская область

В Закарпатской области 24 января региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовала перевести школы на дистанционное обучение.

Херсонская область

В Херсонской области учеников старших и младших классов переводят на дистанционное обучение с 27 января. Соответствующее решение приняла региональная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Черновицкая область

В Черновицкой области все учебные заведения перевели на дистанционное обучение. Такие изменения назначили с пятницы, 21 января.

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В регионе местные власти решили ввести дистанционку из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19.

Ужгород

В Ужгороде все учебные заведения переводят на дистанционную форму обучения. Школьники учатся онлайн уже с понедельника, 24 января.

Во всех школах Ужгорода ввели карантин с дистанционной формой обучения. Он продлится две недели.

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