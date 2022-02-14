COVID-19 в Україні: за добу виявили ще понад 16 тисяч хворих

COVID-19 підтвердили у 252 медпрацівників / Колаж "Сьогодні"

За добу, 13 лютого, в Україні зафіксували 16 993 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед них – 1 447 дітей, а також 252 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ.

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Також минулої доби:

госпіталізували – 2 270 людей,

померли – 142 особи,

вилікувалися – 9 338 людей.

Кількість заражених у регіонах за добу:

м. Київ – 2 293;

Вінницька область – 401;

Волинська область – 445;

Дніпропетровська область – 1171;

Донецька область – 737;

Житомирська область – 739;

Закарпатська область – 292;

Запорізька область – 468;

Івано-Франківська область – 436;

Київська область – 530;

Кіровоградська область – 258;

Луганська область – 245;

Львівська область – 736;

Миколаївська область – 746;

Одеська область – 1519;

Полтавська область – 222;

Рівненська область – 395;

Сумська область – 500;

Тернопільська область – 361;

Харківська область – 1107;

Херсонська область – 721;

Хмельницька область – 564;

Черкаська область – 823;

Чернівецька область – 571;

Чернігівська область – 713.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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