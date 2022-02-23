Данілов: Надзвичайний стан буде введений по всій Україні, крім Донбасу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Надзвичайний стан в Україні буде введений по всій території країни, крім Донбасу.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, який транслює телеканал "Україна 24".

Реклама

Окремий режим

За словами Данілова, в Донецькій та Луганській областях є "окремий режим".

"Він на сьогодні врегульований нашим законодавством. Вони (області – ред.) перебувають в іншій юридичній зоні, тому там надзвичайний стан не вводиться, на жаль, вже досить давно – починаючи з 2014 року", – заявив він.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. / Фото: Ураїнська правда

Також секретар РНБО розповів, що буде на решті територій України:

Реклама

"На іншій території – залежно від тих питань, загроз, які можуть виникати на тих чи інших територіях. Там буде або посилений, або більш ослаблений надзвичайний стан. Йдеться про прикордонні території, а також про ті, де ми маємо кордон з Російською Федерацією, Білоруссю".

Крім цього, Олексій Данилов заявив, що на житті українців надзвичайний стан майже ніяк не може відбиватися радикально.

"Там є певний список речей у цьому законі про надзвичайний стан. Хочу сказати, що максимально коректно відпрацьовуватиметься вся ця ситуація, але за потреби відповідні органи діятимуть відповідно до чинного законодавства".

Він також зазначив, що надзвичайний стан запроваджується на 30 днів, але термін може бути продовжено.

Загострення ситуації

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "давно назрілим". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Реклама

Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Відповідно до рішення американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім цього, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти у "ЛДНР".

Президент США виступив із новим зверненням до нації, в якому дав оцінку діям Росії та рішенню Ради Федерації відправити свої війська в чужу країну.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна не виконуватиме ультиматум, який 22 лютого озвучив президент РФ Володимир Путін. Однією з вимог господаря Кремля було визнання Україною результатів псевдореферендуму у Криму щодо входження до складу Росії.

Читайте також: