Зеленський збирається запровадити надзвичайний стан (документ)

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні
Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував проєкт Указу президента щодо запровадження надзвичайного стану в Україні.
Відповідно до указу, у разі запровадження надзвичайного стану запроваджуються такі заходи:
- Особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування
- Обмеження руху та огляд транспортних засобів
- Посилення охорони громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення
- Заборона проведення зборів, мітингів, демонстрацій, спортивних та інших масових заходів
- Введення комендантської години
- Перевірка документів у громадян, у необхідних випадках – особистий огляд, огляд речей, автомобілів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла
- Обмеження продажу зброї, спиртних напоїв
- Вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та боєприпасів; у підприємств – навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин
- Регулювання роботи цивільних теле- та радіопрограм.
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