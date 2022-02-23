Путіну розв'язали руки: реакція Києва на введення російських військ на Донбас

У МЗС України відреагували на дозвіл відправити збройні сили Росії на Донбас під приводом "захисту" російського населення на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій та Луганській областях. Київ закликає міжнародне співтовариство вжити проти РФ жорстких та невідкладних заходів.
Про це повідомили у пресслужбі МЗС.
"Визнання та підтримка Москвою так званих "Л/ДНР" у порушення суверенітету та територіальної цілісності України є міжнародно-протиправними та розцінюються Україною як акт збройної агресії", – йдеться у повідомленні МЗС.
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Також наголошується, що міжнародне право забороняє агресію, а суверенітет та територіальна цілісність України забезпечені та гарантовані основними нормами та принципами міжнародного права та низкою основоположних міжнародних інструментів, у тому числі:
- Статутом ООН,
- Гельсінкським Заключним актом Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1975 року,
- Меморандумом про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1994 року,
- численними зобов’язаннями Росії за двосторонніми договорами між Україною та Російською Федерацією.
"Відсутність рішучих дій з боку міжнародного співтовариства лише розв’язує руки Кремлю. Якщо нам не вдасться зупинити російську агресію в Україні сьогодні, завтра військова потуга РФ буде застосована в будь-якому регіоні світу", – додали у МЗС.
Путін визнав "ЛДНР"
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "давно назрілим". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.
- Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Відповідно до рішення американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти у "ЛДНР".
- Президент США виступив із новим зверненням до нації, у якому дав оцінку діям Росії та рішенню Ради Федерації відправити свої війська в чужу країну.