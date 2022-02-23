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Путіну розв'язали руки: реакція Києва на введення російських військ на Донбас

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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23 лютого, 10:55
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Дії Кремля є актом збройної агресії
Президент РФ Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Президент РФ Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

У МЗС України відреагували на дозвіл відправити збройні сили Росії на Донбас під приводом "захисту" російського населення на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій та Луганській областях. Київ закликає міжнародне співтовариство вжити проти РФ жорстких та невідкладних заходів.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

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"Визнання та підтримка Москвою так званих "Л/ДНР" у порушення суверенітету та територіальної цілісності України є міжнародно-протиправними та розцінюються Україною як акт збройної агресії", – йдеться у повідомленні МЗС.

Також наголошується, що міжнародне право забороняє агресію, а суверенітет та територіальна цілісність України забезпечені та гарантовані основними нормами та принципами міжнародного права та низкою основоположних міжнародних інструментів, у тому числі:

  • Статутом ООН,
  • Гельсінкським Заключним актом Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1975 року,
  • Меморандумом про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1994 року,
  • численними зобов’язаннями Росії за двосторонніми договорами між Україною та Російською Федерацією.

"Відсутність рішучих дій з боку міжнародного співтовариства лише розв’язує руки Кремлю. Якщо нам не вдасться зупинити російську агресію в Україні сьогодні, завтра військова потуга РФ буде застосована в будь-якому регіоні світу", – додали у МЗС.

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